स्टफ्ड चाप बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

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तलने के दौरान ध्यान दें

अब भरवान को चाप में भरने के बाद स्टफ्ड चाप को तलते समय तेल का तापमान सही होना चाहिए ताकि वे अच्छे से पकें और उनका बाहरी हिस्सा कुरकुरा रहे। तेल को ज्यादा गर्म न करें क्योंकि इससे चाप जल सकते हैं। मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसके अलावा तलने के बाद चाप को अतिरिक्त तेल सोखने के लिए किचन टॉवल पर रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से स्टफ्ड चाप बना सकते हैं।