स्टफ्ड चाप बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद
क्या है खबर?
स्टफ्ड चाप एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे खासतौर पर शाकाहारी लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता है। इस व्यंजन की खासियत इसकी अनोखी भरावन होती है, जो इसे अन्य व्यंजनों से अलग बनाती है। हालांकि, स्टफ्ड चाप बनाने में कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद बेहतरीन और लाजवाब हो। आइए आज हम आपको स्टफ्ड चाप बनाने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं।
#1
सही सामग्री का चयन करें
स्टफ्ड चाप बनाने के लिए सबसे पहले सही सामग्री का चयन करना बहुत जरूरी है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसाले, सब्जियां और अन्य चीजें ताजे और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। इससे न केवल व्यंजन का स्वाद बढ़ेगा बल्कि इसका पोषण भी बढ़ेगा। इसके अलावा सामग्री की मात्रा भी सही होनी चाहिए ताकि हर बाइट में एक समान स्वाद मिले और चाप का स्वाद लाजवाब हो।
#2
भरावन में मसालों का सही अनुपात रखें
स्टफ्ड चाप की भरावन में मसालों का सही संतुलन होना बहुत जरूरी है। इसमें जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर का सही मिश्रण होना चाहिए। ज्यादा मसाले डालने से स्वाद बिगड़ सकता है इसलिए मात्रा का ध्यान रखें। इसके अलावा भरावन में अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया भी शामिल करें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए और यह लाजवाब लगे।
#3
सब्जियों को ठीक से पकाएं
स्टफ्ड चाप की भरावन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां जैसे प्याज, शिमला मिर्च, गाजर आदि को ठीक से पकाना बहुत जरूरी है। कच्ची सब्जियां व्यंजन का स्वाद बिगाड़ सकती हैं इसलिए उन्हें पहले हल्का सा भून लें ताकि वे नरम हो जाएं और उनका कच्चापन खत्म हो जाए। इसके अलावा सब्जियों को ज्यादा पकाने से भी बचें क्योंकि इससे उनका पोषण तत्व कम हो सकता है और व्यंजन का स्वाद भी बिगड़ सकता है।
#4
तलने के दौरान ध्यान दें
अब भरवान को चाप में भरने के बाद स्टफ्ड चाप को तलते समय तेल का तापमान सही होना चाहिए ताकि वे अच्छे से पकें और उनका बाहरी हिस्सा कुरकुरा रहे। तेल को ज्यादा गर्म न करें क्योंकि इससे चाप जल सकते हैं। मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें। इसके अलावा तलने के बाद चाप को अतिरिक्त तेल सोखने के लिए किचन टॉवल पर रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से स्टफ्ड चाप बना सकते हैं।