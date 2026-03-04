लाल मिर्च का अचार बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन स्वाद

अचार भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई पोषक तत्व भी देता है। लाल मिर्च का अचार खासतौर से खाने के साथ बहुत अच्छा लगता है और इसे बनाना भी आसान है। हालांकि, कुछ बातें ऐसी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने से अचार का स्वाद बिगड़ सकता है। आइए आज हम आपको उन बातों के बारे में बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर लाल मिर्च का अचार बनाना चाहिए।

#1 सही मिर्च का चयन करें लाल मिर्च का अचार बनाते समय सबसे पहले सही मिर्च का चयन करना जरूरी है। आमतौर पर हरी मिर्च से अचार बनाया जाता है, लेकिन लाल मिर्च का अपना एक अलग स्वाद और खुशबू होती है। हरी मिर्च में तीखापन ज्यादा होता है, जबकि लाल मिर्च में मिठास और हल्का तीखापन होता है। इससे अचार का स्वाद भी बदल जाता है। इसलिए जब आप लाल मिर्च का अचार बनाएं तो अच्छी गुणवत्ता वाली लाल मिर्च का ही उपयोग करें।

#2 मसालों का सही अनुपात रखें अचार बनाने में मुख्य भूमिका मसालों की होती है। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए सरसों का तेल, मेथी दाना, सौंफ, हींग, हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस जैसे मसालों का उपयोग किया जाता है। इनका सही अनुपात अचार के स्वाद को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आप ज्यादा तीखा चाहते हैं तो सौंफ और मेथी दाने को थोड़ा ज्यादा डालें, वहीं हल्दी और नमक का भी सही मात्रा में इस्तेमाल करें।

#3 धूप में सुखाना है जरूरी अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और उसमें खट्टेपन लाने के लिए धूप में सुखाना जरूरी है। लाल मिर्च का अचार बनाने के बाद इसे धूप में रखना न भूलें क्योंकि इससे अचार में खट्टापन आता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। अचार को रोजाना पलटते रहें ताकि सभी हिस्से समान रूप से धूप लग सकें। धूप में रखने से अचार में एक प्रक्रिया शुरू होती है, जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखती है।

#4 साफ-सफाई का रखें ध्यान अचार बनाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार की गंदगी या अशुद्धता आपके अचार को खराब कर सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और साफ बर्तन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा सरसों के तेल को भी अच्छी तरह गर्म करके ठंडा करें ताकि उसमें कोई अशुद्धता न रहे। सभी सामग्रियों को साफ-सुथरे बर्तन में रखें ताकि उनमें नमी या गंदगी न लगे।