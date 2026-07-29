चुकंदर का हलवा बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेगा स्वादिष्ट

हलवे को धीमी आंच पर पकाना जरूरी होता है ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और उसका स्वाद बढ़िया बने।

तेज आंच पर पकाने से सिर्फ ऊपर का हिस्सा पकता है जबकि अंदरूनी हिस्सा कच्चा रह जाता है। धीमी आंच पर पकाने से हलवा पूरी तरह से पक जाता है और उसका स्वाद भी अच्छा रहता है।

इसके अलावा इससे सभी सामग्री एकसाथ मिलकर गाढ़ा और मलाईदार बनती हैं, जिससे आपका चुकंदर का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा।