चुकंदर का हलवा बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, बनेगा स्वादिष्ट
क्या है खबर?
चुकंदर का हलवा एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है। इसका लाल रंग न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी इसे खास बनाते हैं। हालांकि, चुकंदर का हलवा बनाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिनकी मदद से आप अपने हलवे को और भी बेहतर बना सकते हैं।
#1
ताजे चुकंदर का करें चयन
चुकंदर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले ताजे और अच्छे गुणवत्ता वाले चुकंदर का चयन करें।
पुराने या सूखे चुकंदर का उपयोग करने से हलवे का स्वाद बिगड़ सकता है। ताजे चुकंदर में न केवल बेहतर पोषण होता है, बल्कि उनका रंग भी ज्यादा अच्छा होता है, जिससे हलवा देखने में भी अच्छा लगता है।
इसलिए हमेशा ताजे और साफ-सुथरे चुकंदर का ही उपयोग करें ताकि आपका हलवा लाजवाब बने।
#2
सही से कदूकस करें
चुकंदर को कदूकस करते समय ध्यान रखें कि वह बारीक हो ताकि वह जल्दी पक जाए और उसका रस अच्छे से निकल सके।
बारीक कदूकस करने से हलवे में एक समान गाढ़ापन आएगा और उसका रंग भी सुंदर रहेगा।
अगर आप चाहें तो पीसने की मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि चुकंदर को ज्यादा न पीसें, बस हल्का सा दरदरा पीस लें। इससे हलवे का स्वाद और रंग दोनों बढ़ जाएंगे।
#3
दूध का सही इस्तेमाल करें
चुकंदर के हलवे में दूध का सही अनुपात बहुत जरूरी होता है।
अगर आप ज्यादा दूध डालेंगे तो हलवा पतला हो जाएगा और कम दूध डालने पर वह सूखा लगेगा। इसलिए दूध का सही मात्रा में उपयोग करें ताकि हलवा गाढ़ा और मलाईदार बने।
इसके अलावा दूध को अच्छे से उबालकर उसमें चुकंदर मिलाएं ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह मिल जाएं और हलवा का स्वाद बेहतरीन हो।
#4
धीमी आंच पर पकाएं
हलवे को धीमी आंच पर पकाना जरूरी होता है ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं और उसका स्वाद बढ़िया बने।
तेज आंच पर पकाने से सिर्फ ऊपर का हिस्सा पकता है जबकि अंदरूनी हिस्सा कच्चा रह जाता है। धीमी आंच पर पकाने से हलवा पूरी तरह से पक जाता है और उसका स्वाद भी अच्छा रहता है।
इसके अलावा इससे सभी सामग्री एकसाथ मिलकर गाढ़ा और मलाईदार बनती हैं, जिससे आपका चुकंदर का हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा।
#5
सजावट पर ध्यान दें
हलवे की सजावट पर खास ध्यान दें ताकि वह देखने में भी आकर्षक लगे। आप ऊपर से कटे हुए मेवे जैसे बादाम, काजू या पिस्ता डाल सकते हैं जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
इसके अलावा आप चाहें तो कदूकस किया हुआ नारियल या फिर कुछ सूखे मेवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह से आपके चुकंदर का हलवा न केवल स्वादिष्ट बल्कि देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा।