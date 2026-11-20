चेहरे पर ब्लीच करवाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
चेहरे की ब्लीच त्वचा की रंगत को हल्का करने का एक तरीका है। यह प्रक्रिया त्वचा के रोमछिद्रों में गहरी गंदगी को हटाने और चेहरे की त्वचा को साफ करने में मदद कर सकती है। हालांकि, इसके लिए सही तरीके से ब्लीच का चयन और उपयोग करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि चेहरे पर ब्लीच करवाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका त्वचा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
#1
त्वचा का प्रकार समझें
चेहरे पर ब्लीच करवाने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को समझना जरूरी है। अगर आपकी त्वचा नाजुक है तो हल्की और प्राकृतिक सामग्री वाली ब्लीच का चयन करें।
तैलीय त्वचा वालों के लिए जेल या क्रीम फॉर्मूला बेहतर होता है, जबकि सूखी त्वचा वालों को क्रीम या लोशन फॉर्मूला चुनना चाहिए।
साथ ही अगर आपकी त्वचा पर मुंहासे हैं तो ब्लीच करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
#2
ब्लीच का चयन करते समय सामग्री पर दें ध्यान
ब्लीच में मौजूद सामग्री पर ध्यान देना जरूरी है। हाइड्रोजन पेरॉक्साइड जैसी तेज सामग्री वाली ब्लीच से बचें क्योंकि ये त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
प्राकृतिक सामग्रियों जैसे नींबू का रस, हल्दी या एलोवेरा जेल से बनी ब्लीच चुनें। यह न केवल सुरक्षित होती हैं, बल्कि त्वचा को पोषण भी देती हैं।
इसके अतिरिक्त ब्लीच में हाइड्रोजन पेरॉक्साइड की मात्रा 2 प्रतिशत से अधिक न हो, इस बात का भी ध्यान रखें।
#3
पैच टेस्ट लगाना है जरूरी
ब्लीच का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए थोड़ी सी ब्लीच कलाई या कान के पीछे लगाएं और 24 घंटे बाद देखें कि कहीं इससे कोई एलर्जी या प्रतिक्रिया तो नहीं हुई।
अगर कोई समस्या नहीं होती है तो आप इसे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि ब्लीच आपकी त्वचा के लिए सुरक्षित है या नहीं।
#4
समय और निर्देशों का पालन करें
ब्लीच लगाने का समय और निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। हमेशा पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ब्लीच लगाएं।
अगर निर्देश में कहा गया है कि 10 मिनट तक लगानी चाहिए तो उसी समय तक लगाएं। ज्यादा समय तक रखने से त्वचा जल सकती है या उसे नुकसान पहुंच सकता है।
इसके अलावा ब्लीच लगाने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं।
#5
पेशेवर मदद लें
अगर आप पहली बार ब्लीच करवा रहे हैं या आपको खुद से करने में संदेह हो रहा है तो बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी ब्यूटीशियन की मदद लें।
वे आपकी त्वचा की स्थिति को समझकर सही तरीके से ब्लीच करवाएंगे और किसी भी तरह की गलती से बचाएंगे।
इस तरह आप सुरक्षित तरीके से चेहरे की ब्लीच करा सकते हैं और इसके फायदे पा सकते हैं।