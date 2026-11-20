चेहरे पर ब्लीच करवाने से जुड़ी जरूरी बातें

चेहरे पर ब्लीच करवाने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

लेखन अंजली 12:00 pm Nov 20, 202612:00 pm

क्या है खबर?

चेहरे की ब्लीच त्वचा की रंगत को हल्का करने का एक तरीका है। यह प्रक्रिया त्वचा के रोमछिद्रों में गहरी गंदगी को हटाने और चेहरे की त्वचा को साफ करने में मदद कर सकती है। हालांकि, इसके लिए सही तरीके से ब्लीच का चयन और उपयोग करना जरूरी है। आइए जानते हैं कि चेहरे पर ब्लीच करवाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका त्वचा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।