होटल रूम जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, छिपे कैमरों का चल जाएगा पता

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कमरे की सफाई पर ध्यान दें

सबसे पहले कमरे की सफाई पर ध्यान दें। अगर आपको किसी भी कोने या चीज के पीछे कुछ अजीब सा दिखे तो सतर्क हो जाएं। अक्सर दीवारों, बिजली के सॉकेट और लाइटिंग के पीछे छोटे-छोटे छेद होते हैं, जिनमें छिपे कैमरे हो सकते हैं। इन जगहों पर ध्यान देकर आप आसानी से छिपे कैमरे ढूंढ सकते हैं और अपनी निजता को सुरक्षित रख सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको कोई अजीब सी रोशनी महसूस हो तो तुरंत जांचें।