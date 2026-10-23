स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की ग्रेड और गुणवत्ता सबसे अहम होती है। बाजार में अलग-अलग ग्रेड के स्टेनलेस स्टील बर्तन उपलब्ध होते हैं।

सबसे आम ग्रेड 304 होता है, जो अच्छी गुणवत्ता वाला होता है और लंबे समय तक चलता है।

इसके अलावा 201 ग्रेड भी मिलता है, जो कम महंगा होता है लेकिन इसकी गुणवत्ता थोड़ी कम होती है। बेहतर होगा कि आप अच्छी गुणवत्ता वाले 304 ग्रेड के बर्तनों का चयन करें ताकि वे लंबे समय तक टिकें।