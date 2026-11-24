फाउंडेशन की बनावट भी अहम होती है। बाजार में तरल, क्रीम, पाउडर और स्टिक रूप में फाउंडेशन उपलब्ध होते हैं।

लिक्विड फाउंडेशन हर प्रकार की त्वचा पर अच्छा लगता है, जबकि क्रीम फाउंडेशन सूखी त्वचा वालों के लिए बेहतर रहता है।

पाउडर फाउंडेशन तैलीय त्वचा वालों को पसंद आता है क्योंकि यह तेल को नियंत्रित करता है और लंबे समय तक रहता है।

स्टिक फाउंडेशन आसानी से लग जाता है और यात्रा में साथ ले जाना आसान होता है।