फाउंडेशन खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा बेहतरीन लुक
क्या है खबर?
फाउंडेशन मेकअप का एक अहम हिस्सा है। सही फाउंडेशन चुनना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपकी त्वचा के रंग और प्रकार के अनुसार होना चाहिए। गलत फाउंडेशन न केवल आपके चेहरे पर असमानता ला सकता है, बल्कि आपकी त्वचा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने लिए सही फाउंडेशन चुन सकते हैं।
#1
अपनी त्वचा के प्रकार को समझें
फाउंडेशन खरीदने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है।
अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो बिना तेल वाला फाउंडेशन चुनें, वहीं सूखी त्वचा वालों के लिए नमी देने वाला फाउंडेशन बेहतर रहेगा। मिश्रित त्वचा वालों के लिए मैट फाउंडेशन अच्छा रहेगा।
इसके अलावा संवेदनशील त्वचा वालों को बिना सुगंध वाला फाउंडेशन चुनना चाहिए ताकि उनकी त्वचा पर कोई असर न पड़े।
#2
सही रंग का चयन करें
फाउंडेशन का रंग आपके त्वचा के रंग से मेल खाना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन रंग आपके प्राकृतिक रंग से अलग होगा तो यह आपके चेहरे पर असमानता पैदा करेगा।
सही रंग चुनने के लिए अपने हाथ या गर्दन पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाएं और देखें कि यह आपके चेहरे के रंग से मेल खाता है या नहीं।
इसके अलावा हमेशा प्राकृतिक रोशनी में ही फाउंडेशन का रंग चुनें ताकि आपको सही परिणाम मिल सके।
#3
सूरज की सुरक्षा वाला फाउंडेशन चुनें
अगर आप ऐसा फाउंडेशन चुनते हैं, जिसमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने की क्षमता होती है तो यह आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है।
यह खासकर गर्मियों में बहुत अहम होता है जब आप बाहर ज्यादा समय बिताते हैं। सूरज की सुरक्षा वाला फाउंडेशन आपकी त्वचा को न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि इसे निखराता भी है।
इसके अलावा यह फाउंडेशन लंबे समय तक टिकता है और आपको एक खूबसूरत लुक देता है।
#4
स्थिरता पर ध्यान दें
फाउंडेशन की बनावट भी अहम होती है। बाजार में तरल, क्रीम, पाउडर और स्टिक रूप में फाउंडेशन उपलब्ध होते हैं।
लिक्विड फाउंडेशन हर प्रकार की त्वचा पर अच्छा लगता है, जबकि क्रीम फाउंडेशन सूखी त्वचा वालों के लिए बेहतर रहता है।
पाउडर फाउंडेशन तैलीय त्वचा वालों को पसंद आता है क्योंकि यह तेल को नियंत्रित करता है और लंबे समय तक रहता है।
स्टिक फाउंडेशन आसानी से लग जाता है और यात्रा में साथ ले जाना आसान होता है।
#5
खरीदने से पहले जांचें
हमेशा फाउंडेशन खरीदने से पहले उसे जांच कर देखें। इससे आपको पता चलेगा कि वह आपकी त्वचा पर कैसा लगेगा और उसकी फिनिश कैसी होगी।
अगर संभव हो तो दुकान पर जाकर अपनी त्वचा पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाएं और कुछ समय बाद उसे धोकर देखें कि आपकी त्वचा कैसी लग रही है।
इस तरह आप सही फाउंडेशन चुन सकते हैं और अपने मेकअप लुक को बेहतरीन बना सकते हैं।