इन्वर्टर की खरीदारी से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
गर्मी के कारण बिजली की खपत बढ़ जाती है, जिस वजह से कई लोग इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। यह न सिर्फ घर में बिजली की आपूर्ति को बाधित होने से बचाता है, बल्कि बिजली की खपत को भी नियंत्रित करता है। हालांकि, इन्वर्टर को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ सुझाव देते हैं, जिन्हें अपनाकर इन्वर्टर को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
#1
सही आकार का इन्वर्टर चुनें
इन्वर्टर खरीदते समय उसके आकार पर खास ध्यान देना चाहिए। आपके घर में कितने पंखे और लाइट्स हैं, यह पता लगाएं कि आप कितनी क्षमता का इन्वर्टर चाहते हैं।
अगर आप एक बड़ा इन्वर्टर खरीदते हैं तो यह बिजली के उपकरणों को आसानी से चला सकता है।
दूसरी ओर अगर आप छोटे उपकरण के लिए बड़े इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे बैटरी और इन्वर्टर दोनों पर दबाव पड़ेगा। इससे दोनों खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।
#2
बैटरी का चयन भी है जरूरी
इन्वर्टर के साथ बैटरी का चयन करना भी जरूरी है। कुछ लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बहुत अहम है।
अगर बैटरी सही नहीं होगी तो इन्वर्टर का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। बैटरी खरीदते समय उसकी क्षमता और प्रकार पर ध्यान दें।
इसके अलावा बैटरी को समय-समय पर चार्ज करते रहें और जरूरत पड़ने पर उसे बदलें। इससे इन्वर्टर लंबे समय तक ठीक रहेगा।
#3
वायरिंग जांचें
इन्वर्टर लगाते समय उसकी वायरिंग की जांच करना जरूरी है। अगर वायरिंग सही नहीं होगी तो बिजली के झटके का खतरा रहता है।
इसके अलावा गलत वायरिंग से करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति से ही इन्वर्टर लगवाएं।
इसके साथ ही समय-समय पर वायरिंग की जांच करवाते रहें ताकि किसी भी तरह की समस्या से पहले ही निपटा जा सके।
#4
उल्टी दिशा की सुरक्षा हो महत्वपूर्ण
उल्टी दिशा की सुरक्षा एक ऐसी सुविधा होती है, जो इन्वर्टर को गलत तरीके से जोड़ने पर भी उसे सुरक्षित रखती है। इससे इन्वर्टर खराब नहीं होता और लंबे समय तक चलता रहता है।
अगर आपके इन्वर्टर में यह सुविधा नहीं है तो इसे खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें उल्टी दिशा की सुरक्षा हो। इससे आप बिना किसी चिंता के अपने इन्वर्टर का उपयोग कर सकते हैं और उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं।
#5
नियमित देखभाल करें
इन्वर्टर की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है ताकि वह अच्छी तरह से काम करता रहे। समय-समय पर उसकी सफाई करें, बैटरी चार्ज रखें और जरूरत पड़ने पर तकनीकी जांच करवाएं।
इन सरल सुझावों को अपनाकर आप अपने घर में लगे इन्वर्टर को सुरक्षित रख सकते हैं और उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं। इससे न केवल आपका घर सुरक्षित रहेगा बल्कि बिजली की खपत भी नियंत्रित रहेगी।