नया घर खरीदने वाले इन 5 बातों का रखें ध्यान, बिजली से जुड़ी समस्याएं नहीं होगीं
क्या है खबर?
अगर आप अपने लिए नया घर खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले घर के बिजली से जुड़े कामों को अच्छे से समझ लें। इससे आप बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या से बच सकते हैं और घर की बिजली व्यवस्था सही से काम करेगी। आइए आज हम आपको घर खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको नए घर में बिजली की व्यवस्था का पूरा पता चल जाएगा।
#1
घर के बिजली मीटर की जांच करें
जब आप अपने नए घर को देखने जाएं तो सबसे पहले घर के बिजली मीटर की जांच करें।
मीटर का सही ढंग से काम करना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि घर में कितना बिजली का उपयोग हो रहा है। अगर मीटर सही से काम नहीं कर रहा हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं।
इसके अलावा मीटर के आसपास कोई भी तारें खुली न हों, इन्हें ठीक कराएं।
#2
ब्रेकर्स की स्थिति को समझें
घर में ब्रेकर्स की स्थिति भी बहुत जरूरी होती है। ये उन तारों को काटने का काम करते हैं, जिनसे शॉर्ट सर्किट या ज्यादा लोड होने पर आग लग सकती है।
इसलिए जब आप नया घर खरीदें तो ब्रेकर्स की स्थिति को अच्छे से समझ लें और अगर जरूरत हो तो इन्हें बदलवाएं।
इसके अलावा ब्रेकर्स को सही से काम करने के लिए समय-समय पर जांचते रहें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।
#3
स्विच बोर्ड्स की स्थिति देखें
स्विच बोर्ड्स घर की बिजली व्यवस्था के अहम हिस्से होते हैं। इनकी स्थिति देखकर पता चलता है कि घर में कितने स्विच लगे हुए हैं और उनकी स्थिति कैसी है।
अगर स्विच बोर्ड्स सही से काम नहीं कर रहे हों तो इन्हें बदलवाएं या ठीक कराएं।
इसके अलावा स्विच बोर्ड्स की सफाई भी जरूरी है ताकि इनमें कोई धूल-मिट्टी न रहे और ये सही से काम करें।
#4
तारों की स्थिति पर दें ध्यान
तारों की स्थिति भी बहुत जरूरी होती है। घर में इस्तेमाल होने वाली तारें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट या ज्यादा लोड जैसी समस्याएं न हों।
इसके अलावा तारों को सही तरीके से लगवाएं ताकि उनमें कोई खामी न रहे। तारों की सफाई भी जरूरी है ताकि इनमें कोई धूल-मिट्टी न रहे और ये सही से काम करें।
#5
लाइटिंग व्यवस्था पर दें ध्यान
लाइटिंग व्यवस्था घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें।
घर में ऐसी लाइट्स लगवाएं, जो ऊर्जा बचाने के साथ-साथ अच्छी रोशनी भी दें।
इसके अलावा लाइट्स की सफाई भी जरूरी है ताकि इनमें कोई धूल-मिट्टी न रहे और ये सही से काम करें।
इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने नए घर की बिजली व्यवस्था को सुरक्षित और सही बना सकते हैं।