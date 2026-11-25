हेलमेट खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
हेलमेट एक जरूरी सुरक्षा का साधन है, जो बाइक या स्कूटर चलाते समय आपके सिर को सुरक्षित रखता है। सही हेलमेट चुनना उतना ही जरूरी है, जितना कि सही गाड़ी का चयन करना। सही हेलमेट न केवल आपके सिर को चोट से बचाता है, बल्कि सड़क पर सुरक्षा भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं कि हेलमेट खरीदते समय किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको सही और सुरक्षित विकल्प मिल सके।
#1
सुरक्षा के प्रमाणपत्र देखें
हेलमेट खरीदते समय सबसे पहले उसकी सुरक्षा के प्रमाणपत्र जांचें। भारतीय मानक संस्थान (BIS) से प्रमाणित हेलमेट ही खरीदें क्योंकि ये सुरक्षा के मानकों को पूरा करते हैं।
इसके अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक भी होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हेलमेट ने सभी सुरक्षा परीक्षण पास किए हैं। इससे यह तय होता है कि हेलमेट आपके सिर को अच्छी तरह से सुरक्षा देगा।
#2
सही फिटिंग चुनें
हेलमेट की फिटिंग बहुत जरूरी होती है। यह सुनिश्चित करें कि हेलमेट आपके सिर पर अच्छी तरह से फिट हो रहा हो और ढीला न हो।
ढीला हेलमेट दुर्घटना के समय फिसल सकता है, जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
सही फिटिंग वाला हेलमेट आपके सिर को पूरी तरह से ढकता है और इसे मजबूती से पकड़े रखता है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है। हमेशा अपने सिर के आकार और माप के अनुसार ही हेलमेट चुनें।
#3
हवा का सही प्रवाह हो
गर्मियों में या लंबे समय तक यात्रा करते समय सिर पर पसीना आना सामान्य बात है, लेकिन इससे असुविधा हो सकती है। इसलिए ऐसा हेलमेट चुनें, जिसमें हवा का प्रवाह अच्छा हो ताकि आपका सिर ठंडा रहे।
इसके लिए आप ऐसे हेलमेट देख सकते हैं, जिनमें हवा प्रवेश करने के लिए छोटे छेद या ग्रिल्स हों। इससे न केवल आराम मिलेगा बल्कि पसीना भी कम होगा और आप लंबे समय तक आराम से यात्रा कर सकेंगे।
#4
सुरक्षा की विशेषताएं देखें
हेलमेट खरीदते समय उसकी सुरक्षा की विशेषताओं पर ध्यान दें। कुछ हेलमेट में अतिरिक्त सुरक्षा फोम होता है, जो चोट लगने पर ऊर्जा को सोख लेता है और आपके सिर को सुरक्षित रखता है।
इसके अलावा कुछ हेलमेट में रात में चमकने वाली पट्टियां होती हैं, जो आपकी दृश्यता बढ़ाती हैं।
इन विशेषताओं वाले हेलमेट अधिक सुरक्षित होते हैं और दुर्घटना के समय आपको बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
#5
हल्का वजन चुनें
हल्का वजन वाला हेलमेट पहनने में आरामदायक होता है और लंबे समय तक पहनने पर गर्दन पर दबाव नहीं डालता।
भारी वजन वाला हेलमेट पहनने में असुविधा उत्पन्न कर सकता है और लंबे समय तक पहनने पर गर्दन दर्द करने लगती है। इसलिए हल्का वजन वाला हेलमेट चुनें, जो आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आराम भी प्रदान करे।
इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने लिए सही और सुरक्षित विकल्प चुन सकते हैं।