फेस मिस्ट खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सही विकल्प
क्या है खबर?
फेस मिस्ट एक तरह का स्प्रे होता है, जो त्वचा को ताजगी और नमी प्रदान करता है। यह विशेष रूप से गर्मियों के मौसम या जब आप बाहर हों और पसीना आ रहा हो तब बहुत उपयोगी होता है। फेस मिस्ट चेहरे को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और मेकअप को सेट करने में भी सहायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि फेस मिस्ट खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
#1
त्वचा के प्रकार को समझें
फेस मिस्ट खरीदते समय सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार को समझना जरूरी है। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो नमी देने वाले तत्वों जैसे कि एलोवेरा या गुलाब जल वाले फेस मिस्ट चुनें। तैलीय त्वचा वालों के लिए बिना तेल वाले और हल्के मिस्ट बेहतर होते हैं, जबकि संवेदनशील त्वचा वालों को ऐसे मिस्ट का चयन करना चाहिए, जिनमें कम केमिकल हों और प्राकृतिक तत्व शामिल हों।
#2
सामग्रियों पर दें ध्यान
फेस मिस्ट की सामग्रियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसे फेस मिस्ट चुनें, जिनमें प्राकृतिक तत्व हों और केमिकल की मात्रा कम हो। केमिकल वाले मिस्ट त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे मिस्ट से भी बचें, जिनमें खुशबू हो क्योंकि इनमें अप्राकृतिक खुशबू हो सकती है, जो त्वचा के लिए हानिकारक होती है। इसके बजाय उन मिस्ट को प्राथमिकता दें, जिनमें प्राकृतिक सुगंध हो।
#3
पैकेजिंग का रखें ध्यान
फेस मिस्ट की पैकेजिंग भी अहम होती है। ऐसी पैकेजिंग चुनें, जो आसानी से इस्तेमाल की जा सके और लीक प्रूफ हो ताकि यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो। छोटे साइज की बोतलें बेहतर होती हैं क्योंकि इन्हें आसानी से बैग में रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा स्प्रे नोजल ऐसा होना चाहिए, जिससे चेहरे पर समान मात्रा में मिस्ट छिड़क सके।
#4
इस्तेमाल करने का तरीका जानें
फेस मिस्ट इस्तेमाल करने का तरीका भी जानना जरूरी है ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके। आमतौर पर चेहरे को साफ करने के बाद इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे चेहरे पर समान रूप से छिड़का जाता है और हल्के हाथों से थपथपाया जाता है ताकि यह अच्छी तरह से समा जाए। आप चाहें तो मेकअप सेट करने या ताजगी पाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
#5
कीमत और ब्रांड पर गौर फराएं
फेस मिस्ट खरीदते समय उसकी कीमत और ब्रांड पर भी गौर फराएं। महंगे ब्रांड हमेशा बेहतर गुणवत्ता का आश्वासन नहीं देते, इसलिए अपनी जरूरत और बजट के अनुसार ही चयन करें। स्थानीय ब्रांड भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेंगे और असरदार होंगे। इस तरह ध्यान रखकर सही फेस मिस्ट खरीदने से आप अपनी त्वचा को ताजगी भरा महसूस करा सकते हैं।