फेस मिस्ट खरीदने से जुड़ी टिप्स

फेस मिस्ट खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सही विकल्प

लेखन अंजली 07:52 pm Jul 04, 202607:52 pm

क्या है खबर?

फेस मिस्ट एक तरह का स्प्रे होता है, जो त्वचा को ताजगी और नमी प्रदान करता है। यह विशेष रूप से गर्मियों के मौसम या जब आप बाहर हों और पसीना आ रहा हो तब बहुत उपयोगी होता है। फेस मिस्ट चेहरे को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और मेकअप को सेट करने में भी सहायक हो सकता है। आइए जानते हैं कि फेस मिस्ट खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।