ऑनलाइन कूलर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान घर को ठंडा रखने के लिए कई लोग कूलर का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, बाजार में कई तरह के कूलर मौजूद हैं और हर किसी की जरूरत अलग होती है। ऐसे में आपके लिए सही कूलर का चयन करना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी जरूरी बातें बताते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर आप ऑनलाइन कूलर खरीद सकते हैं और घर को गर्मी से बचाने के लिए सही विकल्प चुन सकते हैं।
#1
कमरे के आकार पर दें ध्यान
जब भी आप कूलर खरीदने जाएं तो सबसे पहले अपने कमरे के आकार को ध्यान में रखें। छोटे कमरों के लिए छोटे और ज्यादा पावर वाले कूलर बेहतर होते हैं क्योंकि ये पूरे कमरे को जल्दी ठंडा कर सकते हैं, वहीं बड़े कमरों के लिए बड़े और ज्यादा पावर वाले कूलर का चयन करें ताकि हर कोना ठंडा रहे। सही आकार और क्षमता वाला कूलर आपके कमरे को अधिक अच्छे से ठंडा कर सकता है।
#2
टैंक की क्षमता का रखें ध्यान
कूलर की टैंक क्षमता भी बहुत जरूरी होती है। अगर आपका कूलर बड़ा होगा तो उसका टैंक भी बड़ा होना चाहिए ताकि इसे बार-बार भरने की जरूरत न पड़े। छोटे टैंक वाले कूलर जल्दी खाली हो जाते हैं और आपको बार-बार पानी भरना पड़ता है, जिससे आपका समय और मेहनत दोनों बर्बाद होते हैं। इसलिए अपने कमरे के आकार और जरूरत के अनुसार टैंक क्षमता वाले कूलर का चयन करें ताकि आप आराम से पूरे दिन ठंडक पा सकें।
#3
बिजली खपत पर दें ध्यान
कूलर खरीदते समय उसकी बिजली खपत पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा बिजली खपत वाला कूलर बिजली बिल बढ़ा सकता है इसलिए ऊर्जा बचत वाले कूलर का चयन करें, जो कम बिजली खपत करते हैं। इससे आपकी बिजली बिल बचत होगी और पर्यावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा ऊर्जा बचत वाले कूलर लंबे समय तक चलते हैं और उनकी कार्यक्षमता भी बेहतर होती है। इसलिए अपने कूलर का चयन करते समय बिजली खपत पर खास ध्यान दें।
#4
पंखों के आकार और दिशा पर दें ध्यान
कूलर के पंखों का आकार और दिशा भी महत्वपूर्ण होती है, जो हवा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। बड़े पंखों वाले कूलर अधिक हवा प्रदान करते हैं, जबकि छोटे पंखों वाले कूलर कम हवा देते हैं। इसके अलावा पंखों की दिशा भी अहम होती है। अगर आप चाहते हैं कि हवा पूरे कमरे में फैले तो ऐसा कूलर चुनें, जिसकी पंखों की दिशा ऊपर-नीचे बदलने वाली हो। इससे हर कोना ठंडक मिलेगी।
#5
ब्रांड और वारंटी पर दें ध्यान
आखिरी बात ब्रांड और वारंटी की होती है। हमेशा प्रसिद्ध कंपनियों जैसे कि सोलर, खुसबू, मंकी आदि पर भरोसा करें क्योंकि वे गुणवत्ता और सेवा सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा वारंटी अवधि भी देखनी चाहिए ताकि किसी भी समस्या पर तुरंत समाधान मिल सके। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर के लिए सही कूलर चुन सकते हैं, जिससे गर्मियों में ठंडक मिल सकेगी और बिजली बिल भी कम आएगा।