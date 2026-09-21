कंडीशनर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

कंडीशनर खरीदने से पहले अपने बालों की जरूरत को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके बाल सूखे हैं तो नमी देने वाला कंडीशनर चुनें।

अगर बाल उलझे हुए हैं तो सुलझाने वाला कंडीशनर अच्छा रहेगा। वहीं अगर आपके बाल तैलीय हैं तो हल्का और तेल नियंत्रण करने वाला कंडीशनर लें। सूखे, बेजान और उलझे हुए बालों के लिए प्रोटीन युक्त कंडीशनर बेहतर विकल्प हो सकता है।

सही कंडीशनर का चयन बालों को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करेगा।