कंडीशनर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा सही विकल्प
क्या है खबर?
शैंपू के बाद बालों की देखभाल के लिए कंडीशनर का उपयोग किया जाता है। यह बालों को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। हालांकि, बाजार में कई तरह के कंडीशनर उपलब्ध हैं, जिससे सही का चयन करना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कंडीशनर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं ताकि आपके बालों को सही देखभाल मिल सके और वे स्वस्थ रहें।
#1
बालों के प्रकार को समझें
कंडीशनर खरीदते समय सबसे पहले अपने बालों के प्रकार को समझना जरूरी है।
अगर आपके बाल सूखे हैं तो नमी देने वाला कंडीशनर चुनें, जो बालों को नमी प्रदान करेगा, वहीं अगर आपके बाल तैलीय हैं तो हल्का और तेल नियंत्रण वाला कंडीशनर बेहतर रहेगा।
इसके अलावा अगर आपके बाल कमजोर हैं तो प्रोटीन युक्त कंडीशनर का चयन करें, जो बालों को मजबूती देगा और उन्हें स्वस्थ बनाएगा।
#2
प्राकृतिक तत्वों का चयन करें
कंडीशनर में प्राकृतिक तत्वों का चयन करना हमेशा फायदेमंद होता है। जैसे कि एलोवेरा, नारियल तेल, आर्गन तेल आदि तत्व बालों को पोषण देते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं।
इनसे बने कंडीशनर न केवल बालों को मजबूती देंगे, बल्कि उन्हें चमकदार भी बनाएंगे।
इसके अलावा ये कंडीशनर बालों को हाइड्रेटेड रखते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। इसलिए जब भी आप कंडीशनर खरीदें तो उसमें प्राकृतिक तत्वों की मौजूदगी पर खास ध्यान दें।
#3
पैराबेन और सल्फेट से बचें
पैराबेन और सल्फेट वाले कंडीशनर से बचना चाहिए क्योंकि ये रसायन बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
पैराबेन एक संरक्षक होता है, जो लंबे समय तक शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सल्फेट एक सफाई करने वाला तत्व होता है, जो बालों को सूखा सकता है।
इसलिए इनसे मुक्त कंडीशनर का चयन करें ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और उनकी प्राकृतिक नमी बरकरार रहे। इनसे बालों की चमक भी बनी रहती है।
#4
खुशबू पर दें ध्यान
कंडीशनर की खुशबू भी अहम होती है क्योंकि यह आपके बालों को ताजगी भरा एहसास दिलाती है।
हालांकि, बहुत तेज खुशबू वाले कंडीशनर से बचें क्योंकि इनमें कृत्रिम सुगंध हो सकती है, जो त्वचा पर असर डाल सकती है।
बेहतर होगा कि आप हल्की खुशबू वाले या प्राकृतिक सुगंध वाले कंडीशनर का चयन करें। इससे न केवल आपके बाल महकेंगे बल्कि आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी।
#5
सही मात्रा में उपयोग करें
कंडीशनर का उपयोग करते समय सही मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। ज्यादा कंडीशनर लगाने से बाल चिपचिपे हो सकते हैं, इसलिए मात्रा का सही उपयोग करें।
आमतौर पर बालों की लंबाई के हिसाब से एक-दो नट या छोटी चम्मच पर्याप्त होती है।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बालों के लिए सही कंडीशनर चुन सकते हैं, जो उन्हें मजबूती देगा और उन्हें स्वस्थ बनाए रखेगा।