कॉफी मेकर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा सही चयन

कॉफी मेकर की फिल्टर प्रणाली भी अहमियत रखती है क्योंकि यह पानी की गुणवत्ता और स्वाद दोनों को प्रभावित करती है।

कुछ मॉडल में दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले धातु के फिल्टर होते हैं, जिन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अन्य में कागज के फिल्टर आते हैं, जिन्हें हर बार बदलना पड़ता है।

दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले धातु के फिल्टर अधिक सुविधाजनक होते हैं क्योंकि इन्हें बार-बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।