रूटीन स्वास्थ्य जांच से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत
क्या है खबर?
स्वास्थ्य जांच का मतलब है कि समय-समय पर डॉक्टर के पास जाकर अपनी सेहत का ध्यान रखना। इससे हमें अपनी सेहत के बारे में पहले से ही पता चल जाता है और जरूरत पड़ने पर समय रहते इलाज भी हो जाता है। हालांकि, कई लोग रूटीन स्वास्थ्य जांच को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं तो इन 5 बातों का ध्यान रखें ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत न हो।
#1
सही समय पर करें जांच का चयन
रूटीन स्वास्थ्य जांच कराने के लिए सही समय का चयन करना बहुत जरूरी है।
अगर आप सुबह के समय जांच कराने जा रहे हैं तो रात को जल्दी सोना और सुबह नाश्ता न करना बेहतर है, वहीं दोपहर या शाम को जांच कराने से पहले हल्का नाश्ता करें।
इसके अलावा जांच कराने से पहले डॉक्टर से पूछना न भूलें कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं ताकि आपकी रिपोर्ट सही आए।
#2
दवाओं का सेवन न करें
रूटीन स्वास्थ्य जांच से पहले दवाओं का सेवन न करें। अगर आप किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं और दवा ले रहे हैं तो जांच कराने से 24 घंटे पहले इनका सेवन बंद कर दें।
इसके अलावा बुखार, सर्दी-खांसी या दर्द जैसी अस्थायी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं तो भी जांच से पहले दवा लेना बंद कर दें। ऐसा करने से जांच का परिणाम सही आएगा और आपको सटीक जानकारी मिलेगी।
#3
शराब और धूम्रपान के सेवन से बचें
अगर आप रूटीन स्वास्थ्य जांच कराने वाले हैं तो जांच से 24 घंटे पहले शराब और धूम्रपान का सेवन न करें।
इन चीजों का सेवन शरीर में कुछ बदलाव कर सकता है और इससे आपकी जांच का परिणाम गलत आ सकता है। इसलिए इन चीजों से दूरी बनाना बेहतर है।
इसके अलावा जांच कराने के बाद भी शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें।
#4
जांच के लिए खाली पेट जाएं
कुछ जांच के लिए डॉक्टर मरीज को खाली पेट जांच कराने की सलाह देते हैं, खासकर खून की जांच के लिए। ये जांच पेट के अंदर मौजूद चीजों के बिना बेहतर तरीके से की जा सकती हैं।
ऐसे में बेहतर होगा कि जांच कराने से पहले डॉक्टर से पूछ लें कि आपको जांच के लिए खाली पेट जाना है या नहीं।
इसके अलावा जांच कराने के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये भी डॉक्टर से जरूर पूछें।
#5
जांच से पहले डॉक्टर से पूछें
रूटीन स्वास्थ्य जांच कराने से पहले डॉक्टर से ये जरूर पूछें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
इसके अलावा ये भी पूछें कि जांच के लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत है और जांच के दौरान क्या-क्या होगा।
इसके साथ ही जांच के बाद क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्वास्थ्य की जांच कराने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इससे आपकी रिपोर्ट सही आएगी और आपको सटीक जानकारी मिलेगी।