यात्रा के दौरान इन 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने बैग में रखें, त्वचा रहेगी स्वस्थ
क्या है खबर?
यात्रा के दौरान अपने स्किन केयर रूटीन को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब बात त्वचा की देखभाल की हो तो कई लोग यात्रा के दौरान अपनी त्वचा की देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको हमेशा अपने यात्रा बैग में रखना चाहिए ताकि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।
#1
चेहरा धोने का उपाय
यात्रा के दौरान चेहरे की सफाई बहुत जरूरी है। चेहरा धोने का उपाय आपके चेहरे से गंदगी, पसीना और अन्य अशुद्धियां हटाने में मदद करता है।
एक अच्छा चेहरा धोने का उपाय चुनें जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुकूल हो। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो जेल बेस्ड उपाय अच्छा रहेगा, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम बेस्ड उपाय बेहतर रहेगा।
यात्रा के दौरान भी चेहरे को साफ-सुथरा रखने के लिए दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें।
#2
नमी देने वाला प्रोडक्ट
नमी देने वाला प्रोडक्ट आपकी त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे सूखने से बचाता है।
यात्रा के दौरान हवा, धूप और धूल-मिट्टी जैसी बाहरी परिस्थितियां आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए एक अच्छा नमी देने वाला प्रोडक्ट हमेशा साथ रखें।
अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार हल्का या गाढ़ा प्रोडक्ट चुनें ताकि आपकी त्वचा को पर्याप्त नमी मिल सके और वह स्वस्थ दिखे। रोजाना इसका उपयोग करने से आपकी त्वचा तरोताजा और चमकदार बनी रहेगी।
#3
धूप से बचाने वाला लोशन
धूप से बचाने वाला लोशन का इस्तेमाल करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप कहीं भी जाएं। यह आपकी त्वचा को हानिकारक किरणों से बचाता है और सनटैनिंग से रोकता है।
यात्रा के दौरान भी सूरज की किरणें आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं इसलिए एक ऐसा लोशन चुनें, जिसमें धूप से बचाने की शक्ति हो। इसे हर 2 घंटे में लगाएं, खासकर अगर आप लंबे समय तक धूप में रह रहे हैं।
#4
होंठों का सुरक्षा उपाय
सर्दियों में होंठ सूख जाते हैं इसलिए होंठों का सुरक्षा उपाय का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। यह आपके होंठों को नमी प्रदान करता है और उन्हें फटने से बचाता है।
यात्रा के दौरान भी अपने होंठों का सुरक्षा उपाय को अपने बैग में जरूर रखें ताकि जब भी आपको लगे कि आपके होंठ सूखे हैं तो तुरंत उसका इस्तेमाल कर सकें।
इसके अलावा आप चाहें तो धूप से बचाने वाला होंठों का सुरक्षा उपाय भी चुन सकते हैं।
#5
चेहरा साफ करने वाले टिश्यू
चेहरा साफ करने वाले टिश्यू आपके चेहरे की अतिरिक्त तेल और गंदगी को साफ करने में मदद करते हैं। यह खासकर तब उपयोगी होते हैं जब आपके पास चेहरा धोने का समय न हो या जब आप कहीं बाहर हों।
चेहरा साफ करने वाले टिश्यू का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को ताजा और साफ महसूस कर सकते हैं।
इन जरूरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने यात्रा बैग में जरूर रखें ताकि आपकी त्वचा हमेशा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे।