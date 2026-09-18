यात्रा के दौरान इन 5 स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपने बैग में रखें, त्वचा रहेगी स्वस्थ

यात्रा के दौरान चेहरे की सफाई बहुत जरूरी है। चेहरा धोने का उपाय आपके चेहरे से गंदगी, पसीना और अन्य अशुद्धियां हटाने में मदद करता है।

एक अच्छा चेहरा धोने का उपाय चुनें जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुकूल हो। अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो जेल बेस्ड उपाय अच्छा रहेगा, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम बेस्ड उपाय बेहतर रहेगा।

यात्रा के दौरान भी चेहरे को साफ-सुथरा रखने के लिए दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें।