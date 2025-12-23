रिश्तों में इन चीजों को 'रेड फ्लैग' मानते हैं कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, जानिए
क्या है खबर?
पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर 'रेड फ्लैग' और 'ग्रीन फ्लैग' की खूब चर्चा है। ये रिश्तों में लोगों को जज करने के नए पैमाने बन चुके हैं, जिसमें ग्रीन फ्लैग का मतलब अच्छा और रेड का मतलब बुरा है। ये पैमाने केवल आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड सितारों के लिए भी अहम हो गए हैं। इसी बीच कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने बताया है कि उनके लिए रिश्तों के रेड फ्लैग क्या हैं।
कार्तिक
कार्तिक के लिए ये हैं 'ग्रीन फ्लैग'
अपनी नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का प्रमोशन करते हुए दोनों सितारों ने रेड और ग्रीन फ्लैग का खुलासा किया। कार्तिक ने कहा, "मुझे लगता है कि रिश्ते में दोस्ती, सम्मान और ईमानदारी बहुत जरूरी है।" उन्होंने यह भी कहा कि ये बुनियादी गुण किसी भी रिश्ते की नींव बनाते हैं और उसे गहरा बनाते हैं। वह कहते हैं, "जब आपको किसी इंसान में ये ग्रीन फ्लैग दिखें तो आपको उन्हें जाने नहीं देना चाहिए।"
अनन्या
अनन्या इन गुणों को मानती हैं 'ग्रीन फ्लैग'
कार्तिक के बाद अनन्या ने भी बताया कि वह रिश्ते में पार्टनर के किन गुणों को ग्रीन फ्लैग मानती हैं। उन्होंने कहा "हर कोई एक ही चीज चाहता है, जैसे वफादारी और ईमानदारी। हालांकि, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जरूरी है।" वह मानती हैं कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, जिसपर आप पूरी तरह भरोसा कर सकें। उन्होंने कहा, "कोई ऐसा हो जो बहुत सच्चा हो। आप जैसे हैं, आपको सबके साथ वैसे ही रहना चाहिए।"
बुरी आदतें
अनन्या के लिए ये हैं रिश्ते के 'रेड फ्लैग'
अनन्या ने रेड फ्लैग के बारे में बात करने हुए बताया कि उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं, जो दूसरों के सामने बदल जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा, "जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता और आपके सपनों को सपोर्ट नहीं कर सकता, वह भी एक चलता-फिरता रेड फ्लैग है।" अनन्या ने रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "मुझे लगता है कि पुरुषों पर जिम्मेदारी वाले किरदार निभाने का बहुत प्रेशर है, लेकिन एक रिश्ता बराबर का होना चाहिए।"
रेड फ्लैग
सबसे बड़े 'रेड फ्लैग' कौन-से हैं?
कार्तिक और अनन्या ने इस बात पर हामी भरी कि रिश्ते में झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक बड़ा रेड फ्लैग होता है। इस विषय पर कई सर्वेक्षण भी किए गए हैं कि लोगों में सबसे बड़े रेड फ्लैग क्या होते हैं। विभिन्न सर्वेक्षण के अनुसार, रिश्तों में सबसे बड़े रेड फ्लैग में जवाबदेही की कमी, अंकुश लगाने वाला व्यवहार और पार्टनर का अनादर करना शामिल हैं। इसके अलावा ज्यादा अधिकार की भावना, चालाकी और झूठ भी अहम रेड फ्लैग हैं।