घर पर आसानी से बनाया जा सकता है कर्नाटक स्टाइल 'सेट डोसा', जानिए रेसिपी

कर्नाटक का 'सेट डोसा' एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जो अपनी खास बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह डोसा नरम और स्पंजी होता है, जिसे चटनी और सांभर के साथ परोसना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अगर आप घर पर इसे बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। आइए इसकी आसान रेसिपी और तैयारी का तरीका जानते हैं। इसे आप नाश्ते या खाने में आसानी से बनाकर खा सकते हैं।

सामग्रियां सेट डोसा बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां सेट डोसा बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए होंगी, उसे आप आसानी से पास की किसी भी दुकान से खरीदकर ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक कप चावल, आधा कप उड़द की दाल, एक चौथाई कप चना दाल, आधा चम्मच मेथी के बीज, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ा चम्मच चावल का आटा, एक चुटकी बेकिंग सोडा, नारियल की चटनी और सांभर चाहिए होगा। इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप डोसा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

#1 दाल और चावल भिगोने का तरीका सेट डोसा बनाने के लिए दाल और चावल को अलग-अलग भिगोना जरूरी होता है। इसके लिए चावल, उड़द की दाल और चना दाल को रात भर पानी में भिगोकर रखें। मेथी के बीज भी इसी प्रकार भिगो सकते हैं। यह प्रक्रिया दालों में खमीर उठाने के लिए आवश्यक होती है, जो डोसे को स्पंजी बनाती है। खमीर उठने के बाद दालों का मिश्रण हल्का खट्टा हो जाता है, जो डोसे का असली स्वाद लाता है।

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#2 मिश्रण तैयार करने का तरीका भिगोई हुई दालों और चावल को छानकर मिक्सी में पीस लें। मिश्रण को पीसते समय उसमें थोड़ा पानी डालें, ताकि वह मुलायम पेस्ट बन सके। इस पेस्ट में भिगोई हुई मेथी के बीज भी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को एक बड़े बर्तन में डालकर उसे ढक दें और कमरे के तापमान पर 8-10 घंटे के लिए रख दें, ताकि खमीर उठ सके। खमीर उठने के बाद मिश्रण में थोड़ा नमक और चावल का आटा मिलाएं।

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#3 डोसा बनाने का तरीका खमीर उठे मिश्रण को हल्के हाथों से मिला लें और उसमें थोड़ी देर तक बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा तेल फैलाएं और एक करछी मिश्रण डालें। तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक डोसा को पका लें। इसी तरह सारे मिश्रण से डोसे तैयार कर लें। इन्हें गर्मा-गर्म नारियल की चटनी और सांभर के साथ परोसें।