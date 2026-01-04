करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बताए सर्दियों के लिए 5 गर्माहट देने वाले व्यंजन
क्या है खबर?
आप सोचते होंगे कि करीना कपूर के फिट शरीर का श्रेय आखिर किसे जाता है? उनकी सेहत के पीछे उनकी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर का हाथ है, जो उनका डाइट प्लान तैयार करती हैं। वह आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे अन्य बॉलीवुड सितारों की भी न्यूट्रिशनिस्ट रह चुकी हैं। रुजुता अक्सर सेहतमंद रहने के टिप्स साझा करती हैं। अब उन्होंने सर्दियों के लिए आदर्श व्यंजन बताए हैं, जो शरीर को गर्माहट प्रदान कर सकते हैं।
#1
बाजरा भाकरी के साथ लोनी
गुजराती घरों में बाजरे की भाकरी खाई जाती है, जो सर्दियों में सभी के खान-पान का हिस्सा होनी चाहिए। रुजुता इसे लोनी यानि सफेद मक्खन के साथ खाने की सलाह देती हैं। बाजरे से बनी भाकरी के गर्मी पैदा करने वाले गुण ठंड में शरीर को गर्म रखते हैं। इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है, जो पाचन दुरुस्त करके पेट को ठीक रखता है। इसे लोनी के साथ खाने से स्वस्थ वसा मिलती है, जो अतिरिक्त गर्मी प्रदान करती है।
#2
अलसी की चटनी
रुजुता कहती हैं कि सर्दी के मौसम में रोटी के साथ अलसी की चटनी का भी आनंद लिया जा सकता है। अलसी के बीज ओमेगा-3, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो गर्माहट प्रदान करते हैं। इसके सेवन से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और आप मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। यह चटनी शरीर को ऊर्जा से भी भर देती है, जिससे गर्माहट भी बढ़ जाती है।
#3
मंडुआ की रोटी
रुजुता ने मंडुआ की रोटी खाने की भी सलाह दी, जिसे लोग रागी की रोटी भी कहते हैं। इसमें गर्मी पैदा करने वाले गुण मौजूद होते हैं, जो इसे सर्दियों के लिए आदर्श बनाते हैं। इसके कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे समय के साथ ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। यह अनाज आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो खांसी और जुखाम जैसी सर्दी की बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है।
#4
कुलथी का पराठा
कुलथी को सर्दियों का सुपरफूड कहा जाता है, जिसके पराठे बहुत लजीज होते हैं। यह व्यंजन प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे ऊर्जा बढ़ जाती है। कुलथी को गर्म तासीर वाला खाना माना जाता है, जो शरीर में अंदरूनी गर्मी पैदा करके ठंड से बचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी मदद से यह अनाज रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सक्षम हो पाता है।
#5
गहत की दाल
रुजुता कहती हैं कि सर्दियों में गर्मा-गर्म गहत की दाल खाना भी फायदेमंद होता है। यह प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर होती है, जो प्राकृतिक गर्मी और ऊर्जा देते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में होते हैं। ये सर्दी में प्रतिरक्षा और हड्डियों की सेहत को मजबूत रखते हैं, जब धूप कम निकलती है। यह दाल पाचन के लिए भी बढ़िया होती है और कब्ज के इलाज में मदद करती है।