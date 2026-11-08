जंपिंग रोप बनाम स्केटिंग: दोनों में से किसका अभ्यास संतुलन के लिए है बेहतर?

स्केटिंग एक धीमी गति वाली गतिविधि है, जो आपको लंबे समय तक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इससे आपकी कोर मांसपेशियां मजबूत होती हैं और संतुलन बेहतर होता है।

स्केटिंग करते समय आपको अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना पड़ता है, जिससे आपकी स्थिरता में सुधार होता है।

यह गतिविधि न केवल पैरों बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा स्केटिंग से दिल की सेहत भी बेहतर होती है।