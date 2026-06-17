रस्सी कूदना लग सकता है रोमांचक, लेकिन अपनाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

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तैयारी करें

रस्सी कूदने से पहले थोड़ी तैयारी करना न भूलें क्योंकि इससे शरीर तैयार हो जाता है और चोट लगने का खतरा कम होता है। कुछ मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें या दौड़ लगाएं ताकि शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो जाए। इसके अलावा कंधे, कूल्हे और पैरों की मांसपेशियों को भी थोड़ा खींचे ताकि वे रस्सी कूदने के लिए तैयार रहें। तैयारी करने से आपके शरीर का रक्त संचार बेहतर होती है और आप अधिक ऊर्जा के साथ कूद सकते हैं।