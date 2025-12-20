जॉन अब्राहम 53 की उम्र में भी हैं बेहद फिट, जानिए कैसा है उनका डाइट प्लान

'जिस्म' से इंडस्ट्री में कदम रखने वाले जॉन अब्राहम आज भी बॉलीवुड के सबसे फिट अभिनेताओं में शुमार होते हैं। उनकी उम्र भले ही 53 हो गई हो, लेकिन वह फिटनेस के मामले में 20 साल के अभिनेताओं को भी मात देते हैं। वह एक सख्त डाइट का पालन करते हैं और रोजाना एक्सरसाइज भी करते हैं। उनकी स्थिरता, अनुशासन और प्रतिबद्धता ही उनकी फिटनेस का राज है। आइए जॉन के पूरे डाइट प्लान पर नजर डालते हैं।

नाश्ता नाश्ता है दिन का सबसे जरूरी मील जॉन मानते हैं कि शरीर के 60 प्रतिशत लक्ष्य डाइट पर और 40 प्रतिशत वर्कआउट पर निर्भर करते हैं। वह किसी भी दिन नाश्ता करना नहीं भूलते, क्यूंकि यह सबसे जरूरी मील है। वह काम के दिनों पर जल्दी उठकर नाश्ते की तैयार कर लेते हैं। जॉन को नाश्ते में प्रोटीन का स्त्रोत और फल खाना पसंद है। इसके साथ वह ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीते हैं। कुछ घंटों बाद वह व्हे प्रोटीन और दूध का सेवन करते हैं।

खाना खाने में क्या पसंद करते हैं जॉन? जॉन को खाने में चावल, पास्ता, ब्रेड और आलू खाना पसंद है। ये कार्ब के स्त्रोत हैं, जिनसे ज्यादातर लोग परहेज करते हैं। हालांकि, जॉन कार्ब्स छोड़ने के बजाय उन्हें दिन में खाने की सलाह देते हैं। वह दिनभर में 6-7 मील लेते हैं, जिससे उनका चयापचय मजबूत रहता है। दिन में वह रोटी, दाल, सब्जी और अंकुरित अनाज खाते हैं। रात के खाने में वह उबली हुई सब्जियां और 2 से 3 ब्राउन ब्रेड लेना पसंद करते हैं।

स्नैक्स केवल पौष्टिक स्नैक्स खाते हैं जॉन जॉन का मानना है कि मील्स के बीच भी शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में वह दिनभर में थोड़ी मात्रा में पौष्टिक स्नैक्स का सेवन करते रहते हैं। वह शाम के समय ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पीते हैं। इसके साथ वह थोड़े-से फल, मीसे हुए आलू और अन्य पौष्टिक स्नैक्स खा लेते हैं। शाम के 7 बजे के करीब जॉन दोबारा से प्रोटीन शेक पीते हैं, ताकि उनका शरीर वर्कआउट करने के लिए तैयार हो सके।

