लड़के अपनी जींस को इन 5 तरीकों से कर सकते हैं स्टाइल 

जींस एक ऐसा कपड़ा है, जो हर लड़के की अलमारी में होता है। जींस को अलग-अलग तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है। यह न केवल आरामदायक होती है, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाती है। सही जींस पहनने से आप किसी भी मौके पर अच्छे दिख सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिनसे आप अपनी जींस को और भी स्टाइलिश बना सकते हैं।

#1 टी-शर्ट के साथ जींस पहनें टी-शर्ट और जींस का मेल कभी पुराना नहीं होता। यह सबसे सरल और आम तरीका है, जिससे आप अपनी जींस को स्टाइल कर सकते हैं। सफेद या हल्की रंग की टी-शर्ट हमेशा अच्छा दिखती है। आप चाहें तो ग्राफिक प्रिंट वाली टी-शर्ट भी पहन सकते हैं। इससे आपका लुक रोजमर्रा के कामों के लिए आरामदायक रहेगा। इस संयोजन के साथ स्पोर्ट्स शूज पहनें ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप हर मौके पर अच्छे दिखें।

#2 शर्ट को बाहर रखें अगर आप एक अलग लुक चाहते हैं तो शर्ट को बाहर रखें। यह तरीका खासकर गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। आप किसी भी रंग की शर्ट को अपनी जींस के साथ पहन सकते हैं, बस ध्यान रखें कि शर्ट फिटेड हो ताकि आपका लुक स्मार्ट लगे। इसके साथ खेल-कूद के जूते या आरामदायक चप्पल पहनें ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप हर मौके पर अच्छे दिखें। यह तरीका आपको सहज और आरामदायक महसूस कराएगा।

#3 जैकेट के साथ जींस पहनें जैकेट हमेशा से ही फैशन का हिस्सा रही है। चाहे वह चमड़े की जैकेट हो या डेनिम जैकेट, दोनों ही आपकी जींस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों में तो यह सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह आपको गर्म रखती है और स्टाइलिश दिखाती है। लेदर जैकेट के साथ बूट्स पहन सकते हैं, वहीं डेनिम जैकेट के साथ खेल-कूद के जूते या आरामदायक चप्पल अच्छे लगते हैं। इस तरह आप हर मौसम में स्टाइलिश दिख सकते हैं।

#4 बटन-अप शर्ट के साथ जींस पहनें बटन-अप शर्ट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर ऑफिस के लिए। आप सफेद या हल्की रंग की बटन-अप शर्ट को अपनी जींस के साथ पहन सकते हैं। यह लुक आपको पेशेवर और स्मार्ट दिखाएगा। इसके साथ टाई पहनना न भूलें ताकि आपका लुक पूरा हो सके और आप हर मौके पर अच्छे दिखें। इस तरह की ड्रेस आपको ऑफिस में पेशेवर लुक देने के साथ-साथ आरामदायक भी महसूस कराएगी।