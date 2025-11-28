जैस्मीन भसीन का 3 सामग्रियों वाला फेस पैक, जो उनकी त्वचा को देता है शीशे-सी चमक

जैस्मिन भसीन टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा हैं, जो अपने चुलबुले स्वाभाव और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। उनकी त्वचा हमेशा चमकती-दमकती और बेदाग नजर आती है। इसका राज कोई महंगा उपचार या विदेशी उत्पाद नहीं, बल्कि उनका एक देसी फेस पैक है। जी हां, जैस्मिन रसोई में मौजूद महज 3 सामग्रियों से कारगर फेस पैक बनाकर इस्तेमाल करती हैं। आइए इसकी विधि, सामग्रियों को फायदों पर चर्चा करते हैं।

विधि जानिए फेस पैक बनाने की विधि जैस्मिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फेस पैक को बनाने का तरीका साझा किया था। इसके लिए सबसे पहले चुकंदर को पीसकर उसका रस एक कटोरे में निकाल लें। इसके बाद इसमें बराबर मात्रा में चावल का आटा और दही मिलाएं। तीनों सामग्रियों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ देर सूखने दे। इसके बाद इसे ठंडे पानी से साफ कर लें।

#1 चुकंदर इस फेस पैक की मुख्य सामग्री है चुकंदर, जो त्वचा की देखभाल में मददगार साबित होता है। इसे लगाने से चेहरे की रंगत निखरती है, सूजन कम होती है और लालपन से भी छुटकारा मिलता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सामग्री के कारण यह झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और यह पोटैशियम से भी समृद्ध होता है। इनके सहयोग से यह त्वचा को हाइड्रेट करके चमकदार बना देता है।

#2 चावल का आटा चावल का आटा कोरियाई स्किनकेयर रूटीन में अहम होता है, जो त्वचा को कई लाभ प्रदान कर सकता है। यह एक सौम्य एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, जो रोमछिद्रों को गहराई तक साफ कर देता है। साथ ही इसे लगाने से अतिरिक्त तेल कम होता है और रंगत भी निखर जाती है। इसके नियमित इस्तेमाल से बढ़ती उम्र के लक्षण कम हो जाते हैं और त्वचा में कसाव आता है।

