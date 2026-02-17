घर पर आसानी से बनाया जा सकता है जापानी मिसो सूप, जानिए इसकी आसान रेसिपी

जापान का मिसो सूप एक पारंपरिक और सेहतमंद पेय है, जो अब भारत में भी प्रसिद्ध हो रहा है। यह सूप सोया बीन के पेस्ट से तैयार किया जाता है, जो प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत है। मिसो सूप में ताजा और पौष्टिक सामग्री ही उपयोग की जाती है, जिसके चलते इसे खान-पान का हिस्सा बनाना एक अच्छा निर्णय होगा। इस लेख में हम आपको घर पर आसानी से मिसो सूप बनाने की रेसिपी बताएंगे। इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

सामग्री मिसो सूप बनाने के लिए जरूरी सामग्री मिसो सूप बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको सोया बीन का पेस्ट, पानी, टोफू, हरी प्याज, खाने लायक सी वीड और सोया सॉस चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे गाजर, पत्ता गोभी या मशरूम आदि। इन चीजों का उपयोग करके आप अपने मिसो सूप को और भी पौष्टिक बना सकते हैं और इसमें विविधता ला सकते हैं।

विधि मिसो सूप बनाने का तरीका इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी उबालें। अब उसमें सोया बीन का पेस्ट मिलाएं और अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसमें कटे हुए टोफू के टुकड़े डालें और कुछ मिनट तक पकने दें। इसके बाद कटी हुई हरी प्याज और सी वीड डालकर सूप को एक बार फिर से गर्म करें। हालांकि, इस बार इसे उबलने न दें, ताकि उसका स्वाद बना रहे। आपका गर्मा-गर्म मिसो सूप तैयार है।

फायदे मिसो सूप के फायदे मिसो सूप कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन-B, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह सूप कम कैलोरी वाला होता है, जिससे वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नियमित रूप से मिसो सूप पीने से त्वचा भी निखरती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है।

