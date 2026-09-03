जन्माष्टमी: भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए बनाएं ये पारंपरिक प्रसाद, आसान है रेसिपी

इसके लिए सबसे पहले एक पैन में दूध को उबालें, फिर उसमें नींबू का रस डालकर दूध को फाड़ लें। अब इस फटे दूध को छानकर छोटे गोले बना लें।

इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें, फिर इसमें इन गोलों को डुबो दें।

आखिर में एक कटोरी में इन गोलों को डालकर ऊपर से केसर वाला दूध डालें। अब इस मिठाई को ठंडा करके भगवान कृष्ण को अर्पित करें।