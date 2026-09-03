जन्माष्टमी: भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए बनाएं ये पारंपरिक प्रसाद, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
हिंदूओं के लिए जन्माष्टमी बहुत ही खास त्योहार है। इस दिन भगवान कृष्ण के तौर-तरीके को अपनाने और उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए उपवास रखा जाता है। इस दिन पर कई लोग भगवान कृष्ण को प्रसाद में मिठाई या अन्य व्यंजन बनाकर अर्पित करते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे प्रसाद की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
माखन मिश्री
यह प्रसाद भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है और इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ताजी मलाई लेकर उसमें ठंडा पानी डालें।
इसके बाद हैंड ब्लेंडर की मदद से मलाई को तब तक ब्लेंड करें, जब तक मिश्रण गाढ़ा न लगे।
जब मिश्रण गाढ़ा लगे और पानी अलग छोड़ दें तो मिश्रण को एक कटोरी में इकट्ठा कर लें और उस पर मिश्री डालकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें।
#2
रसमलाई
इसके लिए सबसे पहले एक पैन में दूध को उबालें, फिर उसमें नींबू का रस डालकर दूध को फाड़ लें। अब इस फटे दूध को छानकर छोटे गोले बना लें।
इसके बाद एक पैन में चीनी और पानी डालकर चाशनी तैयार करें, फिर इसमें इन गोलों को डुबो दें।
आखिर में एक कटोरी में इन गोलों को डालकर ऊपर से केसर वाला दूध डालें। अब इस मिठाई को ठंडा करके भगवान कृष्ण को अर्पित करें।
#3
मखाना की खीर
सबसे पहले एक पैन में थोड़ा-सा घी गर्म करके उसमें मखाने भून लें, फिर एक पैन में दूध को उबालकर उसमें मखाना डालें।
इसके बाद इसमें चीनी, इलायची और सूखे मेवे डालकर इसे धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे एक कटोरे में डालकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें।
यह खीर पौष्टिक होती है और बच्चों के लिए भी फायदेमंद है।
#4
राजभोग
सबसे पहले दूध को उबालें और फिर इसमें थोड़ी-सी केसर मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करने के बाद इसमें फलों का गूदा और थोड़ा-सा मलाई मिलाएं।
अब एक कटोरे में पिसी चीनी, केसर का अर्क और घी मिलाकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें, फिर इसमें पहले से तैयार किया हुआ मिश्रण मिलाएं।
अंत में तैयार मिश्रण को एक प्लेट में डालकर ऊपर से पिसी चीनी छिड़कें। यह मिठाई भगवान को बहुत प्रिय है।