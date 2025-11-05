डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, इनसे बनाएं दूरी

डिहाइड्रेशन तब होता है, जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके कारण शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और चक्कर आना। आइए आज हम आपको पांच ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं और इनके अधिक सेवन से आपको बचना चाहिए।

#1 आलू के चिप्स आलू के चिप्स में नमक की अधिक मात्रा होती है, जो शरीर में पानी को बनाए रखने के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को बढ़ाता है। इससे शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है और डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बिगड़ जाता है। अगर आपको नमकीन खाने की आदत है तो इसके बजाय भुने चने, मखाना या मूंगफली जैसे सेहतमंद विकल्पों का सेवन करें।

#2 सफेद ब्रेड सफेद ब्रेड का सेवन भी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। यह फाइबर पाचन क्रिया को प्रभावित करता है और इससे कब्ज की समस्या हो सकती है। सफेद ब्रेड में मौजूद कार्ब्स शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे इंसुलिन का स्तर भी बढ़ने लगता है और यह वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। ऐसे में सफेद ब्रेड के बजाय आटे की ब्रेड का सेवन करें।

#3 प्रोटीन बार आजकल बाजार में कई तरह के प्रोटीन बार मिलते हैं, जिन्हें लोग अपनी फिटनेस रूटीन का हिस्सा बनाते हैं। इन प्रोटीन बार में नमक की मात्रा अधिक होती है, जो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। नमक की अधिक मात्रा शरीर में पानी के स्तर को घटाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को असंतुलित कर देती है। इससे सिरदर्द, चक्कर और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

#4 इंस्टेंट नूडल्स इंस्टेंट नूडल्स में भी अधिक मात्रा में नमक होता है, जो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इंस्टेंट नूडल्स खाने से बचें और इसके बजाय घर के बने नूडल्स खाएं। अगर आपको इंस्टेंट नूडल्स खाने का मन हो तो इसमें सब्जियों और प्रोटीन का अतिरिक्त मिश्रण डालें। यह आपके लिए अधिक सेहतमंद और फायदेमंद होगा।