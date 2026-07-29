स्कैल्प की खुजली और पसीना परेशान कर रहा है? आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे
क्या है खबर?
स्कैल्प की खुजली और पसीना आना एक आम समस्या है, जो कई लोगों को परेशान करती है। यह समस्या न केवल असुविधाजनक होती है, बल्कि इससे बालों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। इस लेख में हम कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जिनसे आप अपनी स्कैल्प की खुजली और पसीने को कम कर सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप अपनी स्कैल्प को स्वस्थ और ताजगी भरा रख सकते हैं।
#1
नींबू का रस लगाएं
नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो स्कैल्प के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।
इसे लगाने से स्कैल्प की अतिरिक्त तेल उत्पादन कम होता है, जिससे पसीना भी कम आता है।
इसके अलावा नींबू में विटामिन-C होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। नींबू का रस लगाने के लिए बस एक नींबू काटकर उसका रस निकाल लें और इसे अपनी स्कैल्प पर लगाएं, फिर 15-20 मिनट बाद धो लें।
#2
एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल
एलोवेरा जेल ठंडक देने वाला होता है, जो स्कैल्प की जलन और खुजली को कम करता है। यह त्वचा को नमी देता है और पसीने को नियंत्रित करता है।
एलोवेरा जेल में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो सूजन और लालिमा को कम करते हैं।
इसे लगाने से स्कैल्प को आराम मिलता है और खुजली में राहत मिलती है। एलोवेरा जेल लगाने के बाद कुछ मिनट छोड़ दें ताकि यह अच्छे से अवशोषित हो सके।
#3
सेब का सिरका लगाएं
सेब का सिरका एक प्राकृतिक खट्टा पदार्थ होता है, जो स्कैल्प के संतुलन को बनाए रखता है और बैक्टीरिया को मारता है। इसे लगाने से खुजली कम होती है और पसीना भी नियंत्रित होता है।
इसके अलावा सेब का सिरका बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें चमकदार बनाता है।
इसे लगाने के लिए बस एक कप सेब का सिरका लें और उसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर अपनी स्कैल्प पर लगाएं।
#4
नारियल तेल मालिश करें
नारियल तेल में खास तत्व होते हैं, जो बैक्टीरिया को मारते हैं और स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं। इसे लगाने से खुजली कम होती है और पसीना भी नियंत्रित होता है।
नारियल तेल में मौजूद तत्व बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें चमकदार बनाते हैं।
इसे लगाने के लिए बस थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लें और हल्के हाथों से अपनी स्कैल्प पर मालिश करें।
#5
ठंडे पानी से धोएं
गर्म पानी से बाल धोने पर स्कैल्प पर पसीना अधिक आता है, जबकि ठंडा पानी ठंडक देता है और पसीने को कम करता है।
इसके अलावा ठंडा पानी बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप अपनी स्कैल्प की खुजली और पसीने की समस्या से निजात पा सकते हैं।
इन नुस्खों का नियमित उपयोग आपकी स्कैल्प को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा।