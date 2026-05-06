मानसून के दौरान इन 5 चीजों को अधिक साफ करना है जरूरी, जानिए कैसे

मानसून का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन यह कई समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इस दौरान नमी के कारण बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मानसून के दौरान कुछ चीजों की सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है। आइए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं, जिनकी मानसून के दौरान सफाई करना जरूरी है।

#1 रसोई रसोई की सफाई पर विशेष ध्यान दें क्योंकि यहां खाना पकाया जाता है। रोजाना सफाई के साथ-साथ हफ्ते में एक बार गहरी सफाई भी जरूरी है। इसके लिए पहले सभी बर्तनों को धोकर सुखा लें, फिर रसोई के काउंटरटॉप, सिंक और स्टोरेज कैबिनेट को कीटाणुनाशक क्लीनर से साफ करें। इसके बाद चूल्हे को साफ करें। रसोई की सफाई में यह ध्यान रखें कि हर कोने को अच्छे से साफ किया जाए ताकि कोई कीटाणु न पनप सके।

#2 बाथरूम बाथरूम की सफाई भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहां बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं। हफ्ते में कम से कम दो बार बाथरूम को क्लीनर से साफ करें। इसके लिए पहले बाथरूम के सभी सतहों पर क्लीनर छिड़कें और फिर उन्हें पानी से धो लें। इसके अलावा बाथरूम में मौजूद पाइप्स और पानी के निकास के आसपास से गंदगी हटाएं क्योंकि यहां भी फंगस पनपने की संभावना रहती है।

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#3 बेडशीट और तकिए के कवर बेडशीट और तकिए के कवर की सफाई को भी नजरअंदाज न करें। इन चीजों पर भी बैक्टीरिया और फंगस पनप सकते हैं, इसलिए इन्हें भी हफ्ते में एक बार जरूर धोएं। इसके अलावा हर महीने में एक बार बेडशीट और तकिए के कवर को गर्म पानी और कीटाणुनाशक डिटर्जेंट से धोएं। इससे आपकी नींद भी बेहतर होगी और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा।

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#4 जूते और चप्पल मानसून के दौरान जूते और चप्पल को साफ रखना बेहद जरूरी है क्योंकि ये भी बैक्टीरिया और फंगस के प्रकोप का कारण बन सकते हैं। इनकी सफाई के लिए पहले इन्हें हल्के गर्म पानी और हल्के डिटर्जेंट से साफ करें, फिर इन्हें धूप में सुखा लें। इसके अलावा बारिश के बाद घर में घुसने वाले कीचड़ से बचने के लिए घर के बाहर ही जूते उतारने की आदत डालें।