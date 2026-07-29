अपने वरिष्ठ कुत्ते को नए पालतू जानवर से मिलाने के लिए अपनाएं ये तरीके

अपने वरिष्ठ कुत्ते को नए पालतू जानवर से मिलाने से पहले, उन्हें धीरे-धीरे एक-दूसरे के आसपास लाएं। शुरुआत में दोनों को अलग-अलग कमरों में रखें और दरवाजे पर से एक-दूसरे को देखें।

इसके बाद धीरे-धीरे दरवाजा खोलकर उन्हें एक-दूसरे के सामने लाएं, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए ताकि वे एक-दूसरे की गंध और उपस्थिति को समझ सकें।

यह तरीका दोनों के लिए तनाव कम करने में मदद करेगा और उन्हें एक-दूसरे के साथ सहज महसूस कराने में मदद करेगा।