यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है? इसे नियंत्रित करने के लिए पिएं ये 5 पेय
क्या है खबर?
यूरिक एसिड किडनी में बनने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद है। जब यह रक्त में जमा हो जाता है तो इससे गठिया या गाउट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए खान-पान में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।
#1
नींबू पानी
नींबू में विटामिन-C होता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा नींबू में मौजूद खास तत्व यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ने से भी रोक सकते हैं।
लाभ के लिए सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं, खासतौर से गर्मियों के दौरान नींबू पानी पीना शरीर को हाइड्रेट रखने और पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद कर सकता है।
#2
खीरे का रस
खीरे का रस यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। यह किडनी को भी मजबूत बनाता है, जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकती है।
लाभ के लिए खीरे, पुदीने और नींबू के रस को एक साथ पीसकर इसका सेवन करें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मियों में ठंडक देने में भी मदद कर सकता है।
#3
नारियल पानी
नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है। यह गहरे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में सहायक माने जाते हैं।
इसके अलावा नारियल पानी पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो किडनी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।
लाभ के लिए दिनभर में 1-2 नारियल पानी का सेवन करें।
#4
सेब का सिरका
सेब का सिरका ऐसा होता है, जो रक्त के संतुलन को बनाए रखने और यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा सेब के सिरके में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए एक गिलास पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिएं। यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है।
#5
ग्रीन टी
ग्रीन टी में ऐसे गुण होते हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं।
इसमें मौजूद खास यौगिक भी किडनी को मजबूत बनाता है, जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है।
लाभ के लिए ग्रीन टी में नींबू का रस मिलाकर पिएं। यह सेहत के लिए भी लाभकारी होती है।