यूरिक एसिड को नियंत्रित करने वाले पेय

यूरिक एसिड का स्तर बढ़ा हुआ है? इसे नियंत्रित करने के लिए पिएं ये 5 पेय

लेखन अंजली 05:30 pm Nov 27, 202605:30 pm

क्या है खबर?

यूरिक एसिड किडनी में बनने वाला एक अपशिष्ट उत्पाद है। जब यह रक्त में जमा हो जाता है तो इससे गठिया या गाउट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने के लिए खान-पान में पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन यूरिक एसिड के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है।