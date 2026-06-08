क्या आपके ऑफिस का एयर कंडीशनर आपको बीमार कर रहा है? इन संकेतों पर दें ध्यान
क्या है खबर?
गर्मियों में ऑफिस के एयर कंडीशनर (AC) का ठंडा और ताजा माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि AC भी आपको बीमार कर सकता है। जी हां, कई बार ऑफिस के AC में गंदगी और कीटाणु जमा हो जाते हैं, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपका ऑफिस का AC आपको बीमार कर रहा है।
#1
सांस लेने में परेशानी
अगर आपको ऑफिस में AC के नीचे बैठने पर सांस लेने में परेशानी होती है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपका AC आपको बीमार कर रहा है। AC से आने वाली हवा में मौजूद कीटाणु और गंदगी आपकी सांसों में समा सकते हैं, जिससे आपको खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत अपने AC की सफाई कराएं और उसके वेंटिलेशन को चेक करें।
#2
बार-बार सिरदर्द
बार-बार सिरदर्द होना भी एक आम समस्या है, लेकिन अगर यह समस्या लगातार हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी हो सकता है कि आपके ऑफिस के AC में गंदगी और कीटाणु हों, जो आपके सिरदर्द का कारण बन रहे हों। इसके अलावा अगर AC की हवा बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म लगे तो भी सिरदर्द हो सकता है। ऐसे में AC की सेटिंग बदलें या फिर किसी दूसरे कमरे में जाएं।
#3
आंखों में जलन
आंखों में जलन होना भी एक सामान्य समस्या लग सकती है, लेकिन अगर यह समस्या लगातार हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके ऑफिस के AC में कीटाणु मौजूद हैं। ये कीटाणु न सिर्फ आपकी आंखों बल्कि पूरे शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए अगर आपको आंखों में जलन महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और AC की सफाई कराएं। इसके अलावा आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा भी पहन सकते हैं।
#4
एलर्जी की समस्या
अगर आपको ऑफिस में AC के नीचे बैठने पर एलर्जी जैसी समस्या हो रही हो जैसे दाने, खुजली या लालिमा तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपका AC आपको बीमार बना रहा है। यह समस्या ज्यादातर उन लोगों को होती है जिनकी त्वचा संवेदनशील होती है या फिर जिनकी शरीर की सुरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपने AC की सफाई कराएं और उसमें एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर लगवाएं।
#5
सिरदर्द की समस्या
अगर आपको ऑफिस में AC के नीचे बैठने पर सिरदर्द हो रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी हो सकता है कि आपके ऑफिस के AC में गंदगी और कीटाणु हों, जो आपके सिरदर्द का कारण बन रहे हों। इसके अलावा अगर AC की हवा बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म लगे तो भी सिरदर्द हो सकता है। ऐसे में AC की सेटिंग बदलें या फिर किसी दूसरे कमरे में जाएं।