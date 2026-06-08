ऑफिस के एयर कंडीशनर के कारण बीमार

क्या आपके ऑफिस का एयर कंडीशनर आपको बीमार कर रहा है? इन संकेतों पर दें ध्यान

लेखन अंजली 07:25 pm Jun 08, 202607:25 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में ऑफिस के एयर कंडीशनर (AC) का ठंडा और ताजा माहौल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि AC भी आपको बीमार कर सकता है। जी हां, कई बार ऑफिस के AC में गंदगी और कीटाणु जमा हो जाते हैं, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपका ऑफिस का AC आपको बीमार कर रहा है।