क्या आपके घर में मौजूद तेल से बना खाना बीमार कर रहा है? जानिए 5 संकेत

जब आप खाना बना रहे होते हैं तो अगर आपके रसोई के तेल से ज्यादा धुआं उठ रहा हो तो इसका मतलब है कि वह तेल बहुत गर्म हो चुका है और इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

ज्यादा गर्म तेल आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें हानिकारक तत्व बनने लगते हैं।

बेहतर होगा कि आप ऐसे तेल का ही उपयोग करें, जो कम धुंआ उठाए ताकि आपका खाना सुरक्षित और सेहतमंद बना रहे।