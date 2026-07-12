क्या आपका बच्चा मदद मांग रहा है? जानिए इसके कुछ आम संकेत

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गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन दिखाना

अगर आपका बच्चा अक्सर गुस्सा आता है या चिड़चिड़ा हो जाता है तो यह भी एक जरूरी संकेत हो सकता है। यह बताता है कि बच्चा किसी मानसिक समस्या का सामना कर रहा है, जैसे कि चिंता या उदासी। इस स्थिति में माता-पिता को चाहिए कि वे धैर्य रखें और बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, ताकि उसे सही मदद मिल सके। इन संकेतों पर ध्यान देकर माता-पिता अपने बच्चों की मानसिक सेहत का ध्यान रख सकते हैं।