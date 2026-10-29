क्या आपका बच्चा ठोस आहार लेने के लिए तैयार है? जानिए 5 संकेत

अगर आपका बच्चा खाने की चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है या उन्हें अपने मुंह तक ले जाने की कोशिश करता है तो समझ जाइए कि वह ठोस आहार लेने के लिए तैयार है।

यह संकेत दर्शाता है कि उसका हाथ और आंख का तालमेल बढ़ रहा है, जिससे वह खाने की चीजें पकड़ने और उन्हें अपने मुंह तक ले जाने में सक्षम हो रहा है।

इस समय पर बच्चे की रुचि को पहचानें और उसे पौष्टिक आहार दें।