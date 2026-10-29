क्या आपका बच्चा ठोस आहार लेने के लिए तैयार है? जानिए 5 संकेत
क्या है खबर?
जब आपका बच्चा लगभग 6 महीने का हो जाता है तो यह समय ठोस आहार शुरू करने का होता है। यह चरण न केवल आपके बच्चे के लिए नए अनुभवों से भरा होता है, बल्कि आपके लिए भी एक रोमांचक सफर होता है। इस समय पर कुछ संकेत होते हैं, जो बताते हैं कि आपका बच्चा ठोस आहार लेने के लिए तैयार है या नहीं। आइए इनके बारे में जानते हैं।
#1
बैठने की क्षमता
अगर आपका बच्चा बिना किसी सहारे के बैठ सकता है तो यह एक अहम संकेत है कि वह ठोस आहार लेने के लिए तैयार है।
इस उम्र में बच्चे की मांसपेशियां और संतुलन विकसित होने लगते हैं, जिससे वह बैठने में सक्षम होता है।
अगर आपका बच्चा अपनी पीठ सीधी रख सकता है और कुछ देर तक खुद को संभाल सकता है तो समझ जाइए कि वह ठोस आहार के लिए तैयार है।
#2
मुंह से इशारे करना
अगर आपका बच्चा खाने की चीजों को देखने पर अपना मुंह खोलता है या अपनी जीभ बाहर निकालता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह ठोस आहार लेने के लिए तैयार है।
बच्चे का मुंह खोलना और जीभ निकालना यह दर्शाता है कि वह खाने के लिए उत्सुक है और नए स्वादों को आजमाने के लिए तैयार है।
इस समय पर बच्चे की रुचि को पहचानें और उसे पौष्टिक आहार दें।
#3
निगलने की क्षमता
ठोस आहार देने से पहले यह जरूरी है कि आपका बच्चा निगलने की क्षमता विकसित कर ले। अगर आपका बच्चा उंगली या खिलौना मुंह में डालने पर उसे चूसता है या निगलता है तो इसका मतलब है कि उसे निगलने की प्रक्रिया समझ में आने लगी है।
इस संकेत को देखकर आप उसे धीरे-धीरे ठोस आहार देना शुरू कर सकते हैं। इससे आपका बच्चा नए स्वाद और बनावट के साथ परिचित हो जाएगा।
#4
खाने की चीजों को पकड़ना
अगर आपका बच्चा खाने की चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है या उन्हें अपने मुंह तक ले जाने की कोशिश करता है तो समझ जाइए कि वह ठोस आहार लेने के लिए तैयार है।
यह संकेत दर्शाता है कि उसका हाथ और आंख का तालमेल बढ़ रहा है, जिससे वह खाने की चीजें पकड़ने और उन्हें अपने मुंह तक ले जाने में सक्षम हो रहा है।
इस समय पर बच्चे की रुचि को पहचानें और उसे पौष्टिक आहार दें।
#5
भूख का संकेत देना
अगर आपका बच्चा दूध पीने के बाद भी भूख का संकेत देता है या खाने की चीजों की ओर ध्यान देता है तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है कि वह ठोस आहार लेने के लिए तैयार है।
बच्चों के लिए भोजन केवल पेट भरने का तरीका नहीं होता बल्कि यह एक नया अनुभव होता है, जिससे वे नए स्वाद और बनावट को जान पाते हैं।