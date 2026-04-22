क्या आपका गलीचा खराब हो रहा है? ऐसे रखें इसे ठीक

गलीचा आपके घर की सजावट में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि, अगर आपका गलीचा जल्दी खराब हो रहा है या उसकी चमक फीकी पड़ रही है तो आप कुछ जरूरी बातों का ध्यान रख सकते हैं। सही देखभाल और रखरखाव से आप अपने गलीचे को लंबे समय तक नया जैसा बनाए रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी टिप्स देंगे, जिनसे आपका गलीचा लंबे समय तक अच्छा दिखेगा।

#1 नियमित सफाई करें गलीचे की उम्र बढ़ाने का सबसे जरूरी तरीका है उसकी नियमित सफाई करना। हफ्ते में कम से कम एक बार वैक्यूम क्लीनर से गलीचे को साफ करें ताकि धूल-मिट्टी जमा न हो। इसके अलावा हर महीने एक बार गलीचे को धोएं या विशेष गलीचा धोने वाली सेवा लें। इससे गंदगी और दाग-धब्बे हटेंगे और गलीचा नया जैसा दिखेगा। गलीचे को धोने से उसकी चमक बनी रहती है और वह लंबे समय तक टिकता है।

#2 धूप में न रखें धूप में गलीचे रखने से उसकी रंगत फीकी पड़ सकती है और वह जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए इसे धूप में न रखें। अगर गलीचा थोड़ा गीला हो गया हो तो उसे छांव में सुखाएं। इससे उसकी चमक बनी रहेगी और वह लंबे समय तक टिकेगा। धूप में रखने से गलीचे की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए इसे सही तरीके से सुखाना जरूरी है ताकि वह नया जैसा दिखे और टिकाऊ भी रहे।

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#3 गंदगी और दाग हटाएं अगर आपके गलीचे पर कोई दाग लग गया हो तो उसे तुरंत साफ करें। दाग हटाने के लिए हल्के साबुन पानी का मिश्रण इस्तेमाल करें और मुलायम ब्रश से रगड़ें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और गलीचा नया जैसा दिखेगा। ध्यान रखें कि ज्यादा जोर से न रगड़े ताकि गलीचे की सामग्री खराब न हो। इसके अलावा गलीचे को नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनर से साफ करना भी जरूरी है ताकि धूल-मिट्टी जमा न हो।

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#4 गलीचे को मोड़कर रखें गलीचे को मोड़कर रखने से उसकी बनावट सही रहती है और वह जल्दी खराब नहीं होता। अगर आप गलीचे को लंबे समय तक सही स्थिति में रखना चाहते हैं तो उसे मोड़कर रखें या किसी गत्ते पर लपेटें। इससे न केवल उसका आकार सही रहेगा बल्कि वह धूल-मिट्टी से भी बचा रहेगा। इसके अलावा गलीचे को मोड़कर रखने से उसमें दरारें या मुड़ाव आने की संभावना कम होती है।