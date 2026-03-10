गर्मियों के दौरान शरीर हो गया है डिहाइड्रेट? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

गर्मियों में शरीर में पानी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। यह तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसके कारण सिरदर्द, थकान और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए शरीर को तरोताजा रखना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि शरीर में पानी की कमी हो रही है। इसके बाद आप अपने खानपान में बदलाव करके इस समस्या से बच सकते हैं।

#1 रंग-रूप लग सकता है बेजान अगर आपकी त्वचा बेजान लगने लगती है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। इसका कारण है कि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो त्वचा की चमक फीकी पड़ जाती है। इसके अलावा इसके कारण त्वचा की नमी भी कम हो जाती है, जिससे वह रूखी और बेजान दिखने लगती है। ऐसे में अपनी त्वचा को तरोताजा रखने के लिए दिनभर में 8-10 गिलास पानी का सेवन करें।

#2 मुंह का सूखना अगर आपको मुंह में सूखापन महसूस हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी का एक सामान्य संकेत हो सकता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मुंह का लार कम हो जाता है, जिससे मुंह सूखने लगता है। इस स्थिति में तुरंत पानी पिएं और अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए फलों का रस या नारियल पानी जैसे विकल्पों का सेवन करें।

#3 सिरदर्द होना अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है तो यह भी पानी की कमी का एक लक्षण हो सकता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मस्तिष्क के आसपास की झिल्ली सूख जाती है, जिससे सिरदर्द होता है। इस स्थिति में भरपूर पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर को पर्याप्त जल मिले और सिरदर्द से राहत मिल सके। इसके अलावा नारियल पानी या फलों का रस पीकर भी शरीर को तरोताजा किया जा सकता है।

#4 थकान और चक्कर आना पानी की कमी के कारण थकान और चक्कर आना भी आम है क्योंकि जब शरीर में पानी की कमी होती है तो ऊर्जा स्तर गिर जाता है, जिससे व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। इसके अलावा पानी की कमी के कारण रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे चक्कर आने लगते हैं। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर को आवश्यक जल मिले और इन समस्याओं से राहत मिल सके।