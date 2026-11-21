शिशु के भूखे होने से जुड़े संकेत

क्या आपके शिशु को भूख लग रही है? इन संकेतों से लगाएं पता

लेखन अंजली 09:01 am Nov 21, 202609:01 am

क्या है खबर?

शिशु के लिए खाना बहुत जरूरी है। यह उनके शरीर और दिमाग के विकास में मदद करता है। शिशु को कब और कितना खाना देना चाहिए, यह जानना हर माता-पिता के लिए एक मुश्किल काम हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका शिशु भूखा है या नहीं। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने शिशु की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।