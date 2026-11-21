क्या आपके शिशु को भूख लग रही है? इन संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
शिशु के लिए खाना बहुत जरूरी है। यह उनके शरीर और दिमाग के विकास में मदद करता है। शिशु को कब और कितना खाना देना चाहिए, यह जानना हर माता-पिता के लिए एक मुश्किल काम हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपका शिशु भूखा है या नहीं। इन संकेतों को पहचानकर आप अपने शिशु की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
#1
लार निकालना
अगर आपका शिशु बार-बार लार निकालता है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है कि वह भूखा है।
शिशु अक्सर भूख लगने पर अपने हाथों या मुंह को चाटने लगता है। यह संकेत खासकर उन शिशुओं में अधिक देखने को मिलता है, जो अभी दूध पीने की प्रक्रिया में हैं।
इस संकेत को पहचानकर आप अपने शिशु को समय पर खाना दे सकते हैं।
#2
चुप रहना या ध्यान केंद्रित करना
अगर आपका शिशु अचानक से चुप हो जाता है या किसी चीज पर ध्यान लगाता है तो यह भी भूख का एक संकेत हो सकता है।
शिशु भूख लगने पर अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है और ज्यादा सक्रिय नहीं रहता। इस समय में वह शांत होकर अपनी भूख को महसूस करता है।
अगर आपका शिशु कुछ देर तक चुप रहता है और किसी चीज पर ध्यान लगाता है तो उसे खाना देना सही हो सकता है।
#3
उंगलियां चूसना
उंगलियां चूसना भी शिशुओं में भूख का सामान्य संकेत माना जाता है। जब शिशु भूखा होता है तो वह अक्सर अपनी उंगलियों को चूसने लगता है, खासकर अंगूठे या किसी उंगली को चूसना।
यह संकेत दिखाता है कि शिशु को खाना चाहिए और उसे दूध पिलाना चाहिए। इस तरह आप अपने शिशु की भूख को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे समय पर पोषण दे सकते हैं।
#4
चिड़चिड़ापन होना
अगर आपका शिशु अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है या रोना शुरू कर देता है तो यह भी भूख का संकेत हो सकता है।
शिशु जब भूखा होता है तो वह असहज महसूस करता है और उसे सही तरीके से समझने की जरूरत होती है।
इस समय में उसे प्यार से संभालें और उसे दूध पिलाएं ताकि उसकी भूख शांत हो सके और वह आराम महसूस कर सके।