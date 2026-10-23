क्या एरोबिक्स, जुम्बा और कार्डियो में कोई अंतर होता है? जानिए 

एरोबिक्स की तुलना में जुम्बा में ज्यादा मांसपेशियों को चुनौती दी जाती है, वहीं कार्डियो में शरीर की गति को बढ़ाने वाले व्यायाम शामिल होते हैं, जबकि एरोबिक्स में शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती हैं।

एरोबिक्स और कार्डियो का मुख्य उद्देश्य दिल की क्षमता को बेहतर करना है। जुम्बा में वजन उठाने वाले व्यायाम भी शामिल होते हैं। यह एक्सरसाइज दिल की क्षमता को बेहतर करने समेत वजन घटाने में भी मददगार है।