क्या एरोबिक्स, जुम्बा और कार्डियो में कोई अंतर होता है? जानिए
क्या है खबर?
आजकल फिटनेस के लिए कई लोग जुम्बा, एरोबिक्स और कार्डियो व्यायाम को अपनाते हैं। ये सभी व्यायाम के प्रकार हैं, लेकिन इनमें कई अंतर भी हैं। जुम्बा जहां एक मजेदार नाच-गाना एक्सरसाइज है, वहीं एरोबिक्स और कार्डियो को अलग-अलग तरीके से किया जाता है। आइए आज हम आपको इन तीनों व्यायाम के बीच के अंतर और इनके फायदे बताते हैं ताकि आप अपनी फिटनेस के लिए सही विकल्प चुन सकें।
एरोबिक्स
एरोबिक्स क्या है?
एरोबिक्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो दिल और फेफड़ों को मजबूत करने के लिए की जाती है।
यह एक्सरसाइज शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए लंबे समय तक मध्यम-गहन शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देती है।
एरोबिक्स करने से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है और इससे दिल को मजबूती मिलती है। साथ ही यह एक्सरसाइज मांसपेशियों को टोन करने में भी मदद कर सकती है।
कार्डियो
कार्डियो क्या है?
कार्डियो एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो दिल की धड़कन को बढ़ाकर की जाती है। यह एक्सरसाइज शरीर में ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए मध्यम-गहन शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देती है।
कार्डियो करने से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है और इससे दिल को मजबूती मिलती है।
साथ ही यह एक्सरसाइज मांसपेशियों को टोन करने में भी मदद कर सकती है। कार्डियो में दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना आदि शामिल हैं।
जुम्बा
जुम्बा क्या है?
जुम्बा एक मजेदार नाच-गाना एक्सरसाइज है, जो एरोबिक्स और अन्य मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियों का मेल है।
जुम्बा करते हुए आपको तेज संगीत पर नाचना होता है और इसके साथ ही अलग-अलग मूव्स करने होते हैं, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय रखते हैं।
इससे न केवल आपका दिल और फेफड़े मजबूत होते हैं, बल्कि आप तनाव मुक्त भी महसूस करते हैं। जुम्बा करने से कैलोरी भी तेजी से बर्न होती है।
अंतर
एरोबिक्स, जुम्बा और कार्डियो में क्या अंतर है?
एरोबिक्स की तुलना में जुम्बा में ज्यादा मांसपेशियों को चुनौती दी जाती है, वहीं कार्डियो में शरीर की गति को बढ़ाने वाले व्यायाम शामिल होते हैं, जबकि एरोबिक्स में शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जो शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाती हैं।
एरोबिक्स और कार्डियो का मुख्य उद्देश्य दिल की क्षमता को बेहतर करना है। जुम्बा में वजन उठाने वाले व्यायाम भी शामिल होते हैं। यह एक्सरसाइज दिल की क्षमता को बेहतर करने समेत वजन घटाने में भी मददगार है।
फायदे
इन एक्सरसाइज को करने से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ
इन तीनों एक्सरसाइज को करने से दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है। साथ ही इनसे शरीर का संतुलन और तालमेल बेहतर होता है। इन एक्सरसाइज को करने से मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है क्योंकि इनसे तनाव से राहत मिलती है।
साथ ही इनसे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त इनसे सहनशक्ति में भी सुधार होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है।