रूखी त्वचा बनाम डिहाइड्रेटेड त्वचा

क्या आपके चेहरे की त्वचा रूखी है या डिहाइड्रेटेड? जानें दोनों में अंतर

लेखन अंजली 09:00 am Oct 22, 202609:00 am

क्या है खबर?

आजकल कई लोग त्वचा की देखभाल के लिए महंगे से महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा नतीजा नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि वे अपनी त्वचा के प्रकार और उसकी जरूरतों को समझे बिना ही स्किन केयर रूटीन अपना रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार को पहचानें। आइए जानते हैं कि रूखी और डिहाइड्रेटेड त्वचा में क्या अंतर है।