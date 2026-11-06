बढ़ते प्रदूषण से सुरक्षित रखने वाले खाद्य पदार्थ

प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है? डाइट में शामिल करें ये 5 खाद्य पदार्थ, रहेंगे सुरक्षित

लेखन अंजली 09:15 am Nov 06, 202609:15 am

क्या है खबर?

बढ़ता वायु प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके कारण सांसों की समस्याएं, एलर्जी और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर को साफ रखने और प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाए रखने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं कि डाइट में किन खाद्य पदार्थों को शामिल करके आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।