आपके कपड़े पर की गई कढ़ाई हाथ से है या मशीन से? इन 5 तरीकों से लगाएं पता
क्या है खबर?
कढ़ाई वाले कपड़े हमेशा से ही महिलाओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं, खासकर जब बात लखनवी चिकनकारी की आती है तो यह पारंपरिक कला अपने बेहतरीन डिजाइनों और नाजुक कढ़ाई के लिए जानी जाती है। हालांकि, बाजार में मशीन से बनी कढ़ाई वाले कपड़ों की भरमार है, जो असली कढ़ाई वाले कपड़ों की कीमत से कम होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप ये जान सकते हैं।
#1
कपड़े के पिछले हिस्से पर ध्यान दें
अगर आपके कपड़े पर हाथ से कढ़ाई की गई है तो इसके पिछले हिस्से पर धागे की गांठें साफ दिखाई देंगी। यह गांठें इस बात का सबूत होती हैं कि कढ़ाई हाथ से की गई है। दूसरी ओर मशीन से बनी कढ़ाई के पिछले हिस्से पर कोई गांठ नहीं होती और यह ज्यादा चिकना दिखता है। इसलिए जब भी आप कोई कढ़ाई वाला कपड़ा खरीदें तो उसके पिछले हिस्से को जरूर देखें।
#2
धागे की मोटाई पर गौर करें
हाथ से की गई कढ़ाई के धागे आमतौर पर मोटे और मजबूत होते हैं, जबकि मशीन से बनी कढ़ाई के धागे पतले और नाजुक होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपको यह फर्क आसानी से समझ आ जाएगा। हाथ से बनी कढ़ाई में धागे की मोटाई और उसकी बनावट पर ध्यान दें। इससे आपको यह पता चलेगा कि कढ़ाई असली है या नहीं और आप सही चयन कर सकेंगे।
#3
डिजाइन की गहराई देखें
हाथ से बनी कढ़ाई में डिजाइन की गहराई होती है, जो इसे खास बनाती है। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर छोटी-बड़ी डिटेल पर ध्यान दिया गया होता है। दूसरी ओर मशीन से बनी कढ़ाई में ऐसा नहीं होता और डिजाइन ज्यादातर सपाट लगते हैं। इसलिए जब भी आप कोई कढ़ाई वाला कपड़ा खरीदें तो उसके डिजाइन की गहराई पर ध्यान दें ताकि आपको असली और नकली में फर्क समझ आ सके।
#4
कपड़े का वजन जानें
हाथ से बनी कढ़ाई वाले कपड़ों का वजन मशीन से बनी कढ़ाई वाले कपड़ों की तुलना में ज्यादा होता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले धागे भारी होते हैं। अगर आप दोनों प्रकार के कपड़ों को हाथ में लेकर महसूस करेंगे तो आपको अंतर समझ आ जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई कढ़ाई वाला कपड़ा खरीदें तो उसके वजन पर ध्यान दें ताकि आपको असली और नकली में फर्क समझ आ सके।
#5
विक्रेता से जानकारी लें
अंत में सबसे आसान तरीका है कि जब भी आप कोई कढ़ाई वाला कपड़ा खरीदने जाएं तो विक्रेता से उसकी जानकारी जरूर लें। अच्छे और भरोसेमंद विक्रेता हमेशा अपने उत्पाद की सच्चाई बताते हैं ताकि ग्राहक संतुष्ट रहें। इस तरह इन सरल तरीकों से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका लखनवी चिकनकारी का पोशाक असली है या नकली।