कपड़ों पर हाथ से कढ़ाई या मशीन से

आपके कपड़े पर की गई कढ़ाई हाथ से है या मशीन से? इन 5 तरीकों से लगाएं पता

लेखन अंजली 03:50 pm Jun 23, 202603:50 pm

क्या है खबर?

कढ़ाई वाले कपड़े हमेशा से ही महिलाओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं, खासकर जब बात लखनवी चिकनकारी की आती है तो यह पारंपरिक कला अपने बेहतरीन डिजाइनों और नाजुक कढ़ाई के लिए जानी जाती है। हालांकि, बाजार में मशीन से बनी कढ़ाई वाले कपड़ों की भरमार है, जो असली कढ़ाई वाले कपड़ों की कीमत से कम होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आप ये जान सकते हैं।