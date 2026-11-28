अगर आपको पीठ के साथ-साथ सांस लेने में भी परेशानी हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह लक्षण इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी पीठ में कोई गंभीर समस्या है।

इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके। सांस लेने में परेशानी होना एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है।

सही समय पर इलाज कराने से आप जल्द ही आराम पा सकते हैं।