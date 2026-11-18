लौकी का जूस भी एक लोकप्रिय स्वास्थ्य पेय है, जिसे वजन घटाने और पाचन सुधारने के लिए पिया जाता है। इसमें विटामिन C, पोटेशियम और फाइबर होता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि इसे हर समस्या का इलाज मान लिया जाए।

लौकी का जूस पीने से कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन यह किसी भी बीमारी का पूर्ण इलाज नहीं है और न ही इसे हर किसी के लिए अनिवार्य माना जा सकता।