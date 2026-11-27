क्या सिर्फ एक मीठी छड़ी है मुलेठी? इसके फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
क्या है खबर?
आमतौर पर मुलेठी को मीठी छड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक औषधीय पौधा है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जिन्हें आपने शायद ही सुना होगा। मुलेठी का उपयोग न केवल शारीरिक समस्याओं के इलाज में मदद करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। आइए मुलेठी के कुछ ऐसे ही अद्भुत लाभों के बारे में जानते हैं।
#1
पेट की समस्याओं को ठीक करने में मददगार
मुलेठी का सेवन पेट की समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, गैस, और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में असरदार है।
इसके गुण पेट की सूजन को कम करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा मुलेठी का चाय के रूप में सेवन करने से भी पाचन तंत्र को लाभ पहुंचता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सुचारू बनाता है और आंत के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है।
#2
सांस की दिक्कतों में राहत
मुलेठी का सेवन सांस की दिक्कतों में राहत देने में असरदार हो सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, जो अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में आराम देती है।
इसके अलावा यह बलगम को कम करता है और सांस की नली को साफ करता है।
मुलेठी का सेवन करने से फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है और सांस लेने में आसानी होती है। यह प्राकृतिक उपाय अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है।
#3
त्वचा की देखभाल में सहायक
मुलेठी का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जा सकता है। इसमें मौजूद तत्व त्वचा को निखारते हैं और मुंहासों को दूर करते हैं।
इसके अलावा यह त्वचा की जलन को कम करता है और इसे ताजगी प्रदान करता है।
मुलेठी के पाउडर या तेल का उपयोग करने से त्वचा में नमी बनी रहती है और यह मुलायम बनती है। इसके नियमित उपयोग से त्वचा की रंगत भी साफ होती है।
#4
मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद
मुलेठी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह तनाव और चिंता को कम करता है, जिससे नींद बेहतर आती है।
इसके अलावा यह दिमागी थकान को दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। मुलेठी का सेवन करने से दिमागी ताजगी बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है।
यह प्राकृतिक उपाय तनावग्रस्त लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है और उनकी मानसिक संतुलन को सुधारता है।
#5
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक
मुलेठी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। इसमें मौजूद तत्व शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत को मजबूत करते हैं, जिससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
इसके अलावा इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। मुलेठी का सेवन करने से शरीर की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति बेहतर होती है।
इसके नियमित उपयोग से त्वचा में नमी बनी रहती है और यह मुलायम बनती है।