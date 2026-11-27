मुलेठी का सेवन पेट की समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकता है। यह कब्ज, गैस, और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में असरदार है।

इसके गुण पेट की सूजन को कम करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं।

इसके अलावा मुलेठी का चाय के रूप में सेवन करने से भी पाचन तंत्र को लाभ पहुंचता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सुचारू बनाता है और आंत के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है।