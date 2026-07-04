क्या बिना एक्सरसाइज किए प्रोटीन पाउडर का सेवन करना सही है? जानें इसका असर

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बिना एक्सरसाइज के प्रोटीन पाउडर का सेवन

बिना एक्सरसाइज किए प्रोटीन पाउडर लेने से कई फायदे हो सकते हैं। यह आपकी खाने की आदतों में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकता है और आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। अगर आपकी खाने की आदतों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन पाउडर इसका विकल्प बन सकता है। इसके अलावा यह आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए।