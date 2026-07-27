मानसून के दौरान गठिया का प्रबंधन करना है मुश्किल? अपनाएं ये 5 तरीके

पर्याप्त नींद लेना भी गठिया के रोगियों के लिए अहम है। अच्छी नींद लेने से शरीर खुद को ठीक करने में सक्षम होता है और दर्द समेत अन्य समस्याओं में सुधार होता है। कोशिश करें कि रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद मिले।

सोते समय पैरों को थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं ताकि रक्त संचार बेहतर हो सके। इस प्रकार मानसून में भी आप इन सरल तरीकों से अपने गठिया का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं।