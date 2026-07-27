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मानसून के दौरान गठिया का प्रबंधन करना है मुश्किल? अपनाएं ये 5 तरीके
मानसून में गठिया के दर्द से राहत पाने के तरीके

मानसून के दौरान गठिया का प्रबंधन करना है मुश्किल? अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली
Jul 27, 2026
01:36 pm
क्या है खबर?

मानसून के दौरान बढ़ती नमी और बारिश के कारण गठिया के रोगियों को अधिक दर्द और अकड़न का सामना करना पड़ सकता है। नमी से जोड़ों में सूजन बढ़ सकती है, जिससे चलने-फिरने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि, कुछ सरल उपायों को अपनाकर इस मौसम में भी गठिया का सही तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है। आइए आज हम आपको इसके लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।

#1

रोजाना कुछ मिनट जरूर करें स्ट्रेचिंग

गठिया के रोगियों के लिए रोजाना कुछ मिनट स्ट्रेचिंग करना बेहद जरूरी है। इससे मांसपेशियों और जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है, जिससे दर्द और अकड़न कम होती है।

स्ट्रेचिंग करने से खून का संचार भी बेहतर होता है, जिससे शरीर के प्रभावित हिस्सों को पोषण मिलता है और सूजन कम होती है।

रोजाना स्ट्रेचिंग करने से जोड़ों की गति भी बढ़ती है, जिससे रोजमर्रा के कामों में कोई दिक्कत नहीं होती।

#2

गर्म सेंक करें

गठिया के दर्द और सूजन को कम करने के लिए गर्म सेंक बहुत कारगर हो सकता है। इसके लिए एक तौलिये को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें और इसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं।

यह प्रक्रिया दिन में दो बार करें। इससे न केवल दर्द में राहत मिलेगी, बल्कि सूजन भी कम होगी।

इसके अलावा यह जोड़ों की रक्त संचार को बढ़ाता है और मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे आपको अधिक आराम महसूस होगा।

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#3

हल्के-फुल्के व्यायाम करें

हल्के-फुल्के व्यायाम जैसे कि टहलना, साइकिल चलाना या तैरना गठिया के रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

ये व्यायाम जोड़ों पर अधिक दबाव डाले बिना मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और लचीला बनाए रखते हैं।

रोजाना 20-30 मिनट तक हल्के-फुल्के व्यायाम करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे दर्द और सूजन में कमी आती है।

इसके अलावा इससे आपका मन भी खुश रहता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

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#4

सही खाने का चयन करें

गठिया वाले लोगों को अपने खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त चीजें खाएं। इनसे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो सूजन कम करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा अलसी के बीज और अखरोट जैसे चीजें भी शामिल करें क्योंकि ये जोड़ों के लिए फायदेमंद होते हैं। अधिक तले हुए या मसालेदार खाने से बचें।

#5

पर्याप्त नींद लें

पर्याप्त नींद लेना भी गठिया के रोगियों के लिए अहम है। अच्छी नींद लेने से शरीर खुद को ठीक करने में सक्षम होता है और दर्द समेत अन्य समस्याओं में सुधार होता है। कोशिश करें कि रात को कम से कम 7-8 घंटे की नींद मिले।

सोते समय पैरों को थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं ताकि रक्त संचार बेहतर हो सके। इस प्रकार मानसून में भी आप इन सरल तरीकों से अपने गठिया का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं।

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