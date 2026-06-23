क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए सुरक्षित है? जानिए
क्या है खबर?
कई लोग वजन को नियंत्रित करने और स्वस्थ रहने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना रहे हैं। यह एक खाने की योजना है, जिसके दौरान व्यक्ति कुछ घंटों तक उपवास करता है और फिर उसमें अपनी पसंदीदा चीजों का सेवन कर सकता है। हालांकि, क्या यह सभी के लिए फायदेमंद है? आइए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए सुरक्षित है या नहीं।
#1
गर्भवती महिलाओं को उपवास से बचना चाहिए
गर्भवती महिलाओं को इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि गर्भावस्था के दौरान महिला और उनके होने वाले बच्चे को पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में उपवास रखने से जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था में उल्टी, मतली और चक्कर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इंटरमिटेंट फास्टिंग से बचना चाहिए।
#2
मधुमेह के मरीजों को हो सकता है नुकसान
जो लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, उन्हें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बचना चाहिए। इसका कारण है कि उपवास के कारण शरीर में शक्कर का स्तर तेजी से घटता-बढ़ता है। इससे मधुमेह रोगियों की स्थिति बिगड़ सकती है और शक्कर का स्तर बहुत कम या बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे उनकी सेहत को खतरा हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
#3
कम वजन वाले लोग न करें उपवास
अगर आपका वजन पहले से ही कम है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। इसका कारण है कि उपवास के दौरान शरीर में चर्बी कम होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर हो सकता है। ऐसे में अगर पहले ही आपका वजन कम है तो और कम हो जाएगा। इसके अलावा उपवास से मांसपेशियों में कमजोरी भी आ सकती है। सही पोषण और व्यायाम से वजन को नियंत्रित करें।
#4
क्या फास्टिंग सेहत के लिए है नुकसानदायक?
अगर आप उपवास के दौरान खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं या आपको चक्कर आते हैं तो इसे बंद कर देना चाहिए। अगर भूख, सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याओं का सामना हो रहा है तो भी इसे न करें। यह भी ध्यान रखें कि उपवास के दौरान आप अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, जिससे निर्जलीकरण की समस्या नहीं होगी और शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे।
#5
फास्टिंग के फायदे
अगर आप स्वस्थ हैं और संतुलित भोजन का सेवन करते हैं तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से कई फायदे मिल सकते हैं। इससे शरीर की कोशिकाएं ठीक होती हैं और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा, शरीर में सूजन कम करने में मदद मिलती है। यह दिल की सेहत को भी सुधार सकती है और दिमागी कार्यों को भी बढ़ावा दे सकती है।