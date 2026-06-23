इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए सुरक्षित होती है या नहीं

क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए सुरक्षित है? जानिए

लेखन अंजली 03:56 pm Jun 23, 202603:56 pm

क्या है खबर?

कई लोग वजन को नियंत्रित करने और स्वस्थ रहने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना रहे हैं। यह एक खाने की योजना है, जिसके दौरान व्यक्ति कुछ घंटों तक उपवास करता है और फिर उसमें अपनी पसंदीदा चीजों का सेवन कर सकता है। हालांकि, क्या यह सभी के लिए फायदेमंद है? आइए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हर किसी के लिए सुरक्षित है या नहीं।