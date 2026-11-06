बढ़ते प्रदूषण के कारण बालों को ऐसे रखें स्वस्थ

बढ़ते प्रदूषण के कारण बालों को नुकसान पहुंच रहा है? इन 5 तरीकों से रखें स्वस्थ

लेखन अंजली 10:30 am Nov 06, 202610:30 am

क्या है खबर?

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदूषण के कारण बालों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि प्रदूषण की वजह से बाल रूखे हो जाते हैं और उनका प्राकृतिक नमी भी छिन जाती है। हालांकि, अगर आप कुछ तरीकों को अपनाते हैं तो आप अपने बालों को प्रदूषण के नुकसान से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही 5 तरीके बताते हैं, जिनके इस्तेमाल से आपके बाल सुरक्षित रहेंगे।